https://ria.ru/20240721/ionova-1961046832.html

Фадеев сделал заявление после сообщений о неадекватном выступлении Ионовой

Фадеев сделал заявление после сообщений о неадекватном выступлении Ионовой - РИА Новости, 21.07.2024

Фадеев сделал заявление после сообщений о неадекватном выступлении Ионовой

Певица Наталья Ионова больше не часть группы "Глюк'oZa", в ближайшее время ей запретят пользоваться этим псевдонимом, заявил музыкальный продюсер Максим Фадеев... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:46

2024-07-21T15:46

2024-07-21T17:37

шоубиз

максим фадеев

красноярск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578609112_102:0:2018:1078_1920x0_80_0_0_7ad1cd238a456158917905d8bd40e9b6.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Певица Наталья Ионова больше не часть группы "Глюк'oZa", в ближайшее время ей запретят пользоваться этим псевдонимом, заявил музыкальный продюсер Максим Фадеев в аудиосообщении, опубликованном в его Telegram-канале."Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы "Глюк'oZa", которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой — собственно, поэтому ее время вышло в коллективе, поэтому ее попросили уйти. <…> Больше терпеть нет сил, поэтому мы сейчас решили разработать с нашими юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Вот мы постараемся это сделать в связи с тем, что вот это бешенство, этот беспредел нужно прекращать", — сказал он. Так Фадеев прокомментировал выступление Ионовой в Красноярске, где певица появилась на сцене в нетрезвом виде, вела себя неадекватно и едва не сорвала концерт в День металлурга. Продюсер уточнил, что Ионову попросили уйти из группы и в связи с ее политическими заявлениями. "Но сегодня то, что произошло в Красноярске, — это переходит все границы. Затрагивается и моя репутация, и моя музыка полощется в дерьме постоянно вот с этим кошмаром, который она устраивает", — добавил он.В конце прошлого года Фадеев заявил о возобновлении проекта "Глюк’oZa", но без Ионовой, которая оказалась в центре скандала вместе с другими участниками "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. Продюсер пояснил, что "Глюк’oZa" — это название группы, созданной им в начале 2000-х для детской аудитории, а не псевдоним певицы. Ионова же, по его словам, дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы.

https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html

https://ria.ru/20240716/kirkorov-1960068548.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим фадеев, красноярск