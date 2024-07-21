https://ria.ru/20240721/indiya-1960995370.html

Аналитик оценил перспективы сотрудничества "Газпрома" с Индией

Аналитик оценил перспективы сотрудничества "Газпрома" с Индией - РИА Новости, 21.07.2024

Аналитик оценил перспективы сотрудничества "Газпрома" с Индией

Рынок Индии для российских газовиков перспективен, но вызовы начинаются с географии – замахнуться на масштабное строительство газопровода на несколько тысяч... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T06:14

2024-07-21T06:14

2024-07-21T06:47

экономика

индия

туркмения

пакистан

газпром

сколковский институт науки и технологий

северный поток

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рынок Индии для российских газовиков перспективен, но вызовы начинаются с географии – замахнуться на масштабное строительство газопровода на несколько тысяч километров сейчас сложно, но "Газпром" может рассмотреть технологическое сотрудничество с индийскими компаниями в строительстве трубопроводов, компрессорных станций и газовых электростанций, сказал в комментарии РИА Новости аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Попасть на новые быстрорастущие рынки Южной Азии для России перспективно, потому что там прогнозируются "очень хорошие темпы роста спроса", отметил собеседник агентства. "Сейчас Индия потребляет немногим более 60 миллиардов кубометров газа в год. Это очень мало для такой огромной страны. Для сравнения, Германия с населением порядка 80 миллионов человек потребляет больше – 76 миллиардов кубометров по итогам 2023 года", – уточнил он. При этом в своем импорте Индия полностью зависит от сжиженного природного газа, который дороже трубопроводного газа, менее надежный и требует мощной инфраструктуры - строительства внутри страны регазификационных терминалов и так далее, продолжил Капитонов. Газ до Индии доведет "Попасть трубопроводом на такой быстрорастущий рынок было бы очень перспективно и интересно. Но тут начинаются вызовы, которых немало. Первый вызов – с точки зрения географии, потому что туда мы можем попасть либо через страны Ближнего Востока, либо через страны Центральной Азии", – полагает эксперт. Добраться до Индии можно через Туркмению. Сейчас республика ищет альтернативные каналы для сбыта своего газа, вкладывает очень значительные средства и усилия в разработку гигантского месторождения на юге Туркмении – Галкыныш, отметил Капитонов. Из вариантов "расшивания" туркменского газового узла он назвал линию D – газопровод протяженностью почти 1 тысяча километров, соединяющий Галкыныш с западным Китаем через Киргизию и Таджикистан. При этом три линии уже работают. Второй из вариантов – газопровод Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия. "Туркмены свою часть газопровода построили, а дальше что – с Афганистаном воз и ныне там. Договариваются (с ним - ред.) или не договариваются – непонятно", – отметил он. Третим вариантом у Туркмении эксперт назвал поставки в Европу. Они, однако "по-прежнему достаточно спекулятивны и, наверное, во-многом, фантастичны". Как "газпрому" заполнить трубу Туркмении А вот попробовать посотрудничать, например, с Россией с точки зрения организации Южного коридора поставок можно, думает Капитонов. "Условно, Туркменистану не хватит, может быть, сил, чтобы полностью заполнить трубу, а Россия может направить свой газ Туркменистану", – сказал он. Эксперт напомнил о созданной еще в советское время системе газопроводов "Средняя Азия – Центр" мощностью около 50 миллиардов кубометров, а на каких-то участках даже больше. "Модернизировав ее, можно попасть с российским газом к Туркменистану и дальше вместе сотрудничать, заполнять эту трубу. Это один из вариантов и, на мой взгляд, наиболее реалистичный", – полагает собеседник агентства. На волнах Персидского залива "Второй вариант – это история с Ближним Востоком, со свопами с Ираном. Это интересно", – продолжил эксперт. Россия может попасть со своим газом на север Ирана, в самые населенные районы, где газ нужен, тогда как иранские месторождения - на юге, прежде всего в Персидском заливе, уточнил он. "Но как их с Персидского залива доставить на целевые рынки сбыта, например, в Индию? Варианта два. Через Пакистан, но это долгая политическая история, с газопроводом "Мир" из Ирана через Пакистан в Индию. Мы знаем, какие отношения у Индии с Пакистаном, плюс на этот проект давили американцы. Он пока на стадии фантазийной", – полагает Капитонов. Другой вариант – построить напрямую через Аравийское море, Оманский залив. Это может быть газопровод без иранских портов, прямо в Индию, минуя Пакистан, либо из Омана – тоже напрямую в Индию, считает эксперт. Там небольшое плечо строительства, сравнимое с газопроводом "Северный поток" или "Северный поток 2", но в то же время – очень большие глубины, сказал он. "Непонятно, как это с технической точки зрения может быть организовано. Но если в этой части стороны решат такой проект реализовывать, то может быть востребован российский инженерный опыт", – добавил Капитонов. "Газпром" сможет построить трубы в Индии "Мне кажется, замахнуться на какое-то мощное инфраструктурное строительство, например, газопровода, в Индию сейчас может быть сложно. Мы видим "Газпром", который сейчас не в очень хорошем финансовом положении. Строить какие-то трубы на тысячи километров, которые непонятно когда окупятся, может быть, не лучшая идея", – считает он. А вот поучаствовать, например, в тендерах внутри страны на строительство инфраструктуры можно, говорит Капитонов. "В Индии терминалы СПГ расположены на побережье, а центры потребления уже глубже в стране. И такое "бутылочное горлышко" - просто газ приходит в порт, а там, где он требуется, нет инфраструктуры", - объяснил он. "Газпром" строить трубы "прекрасно умеет", говорит эксперт. Компания в советское время строила трубы от Туркмении до севера Западной Сибири, в абсолютно разных климатических условиях. "Построить трубы в Индии "Газпром" тоже прекрасно сможет", – уверен Капитонов. "Мне кажется, можно рассматривать такое технологическое сотрудничество в строительстве труб, компрессорных станций, газовых электростанций и другого. Это, может быть, на данном этапе было бы, наверное, наилучшим вектором развития именно газового сотрудничества и оппортунистические контракты на поставки СПГ с российских проектов. Но каких-то пока реалистичных стратегических больших вещей пока не вижу, к сожалению", – сказал он в заключение.

https://ria.ru/20240706/gaz-1957844762.html

https://ria.ru/20240222/khab-1928880048.html

https://ria.ru/20240208/indiya-1926243769.html

https://ria.ru/20240205/spg-1925394823.html

https://realty.ria.ru/20240718/indiya-1960418303.html

https://ria.ru/20240716/eksport-1959914849.html

индия

туркмения

пакистан

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экономика, индия, туркмения, пакистан, газпром, сколковский институт науки и технологий, северный поток