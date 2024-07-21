https://ria.ru/20240721/ikona-1960983131.html

В РПЦ рассказали о смысле Казанской иконы Божией Матери

В РПЦ рассказали о смысле Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 21.07.2024

В РПЦ рассказали о смысле Казанской иконы Божией Матери

Казанская икона Божией Матери явилась, чтобы напомнить, что величие России не существует само по себе, оно опирается на искреннюю веру, поделился мнением с РИА... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:59

2024-07-21T00:59

2024-07-21T01:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Казанская икона Божией Матери явилась, чтобы напомнить, что величие России не существует само по себе, оно опирается на искреннюю веру, поделился мнением с РИА Новости доцент Сретенской духовной академии священник Антоний Борисов. Русская православная церковь (РПЦ) в воскресенье отмечает день обретения Казанской иконы Божией Матери (1579), одного из самых известных и почитаемых образов в России. "Той самой Казанской иконы больше не существует, она безвозвратно утеряна. Но сохранилась та самая копия, перед которой молились Минин и Пожарский. Данный список и многие другие отчасти утоляют горечь от потери оригинала, но самое главное - напоминают нам о том, ради чего был в своё время дарован русским православным людям Казанский образ Богоматери. Чтобы напомнить им и нам - величие России не существует само по себе. Оно опирается на искреннюю веру. Без памяти о Боге и преданности Его заповедям не на словах, а на деле, наш народ быстро деградирует", - сказал священник. Священнослужитель напомнил, что обретение образа Богородицы произошло в 1579 году в Казани после страшного пожара, уничтожившего половину города. Девочке Матроне во сне явилась Богородица, которая указала ей место на пепелище, где и была найдена икона, которая стала и знаком утешения для православных жителей Казани, и впоследствии - знаком надежды. "Празднуя 21 июля явление Казанской иконы Богоматери, будем сверять нравственные координаты - туда ли мы идём, какие цели преследуем, что как народ мы можем сказать себе и миру? Наши предки много страдали, жертвуя собой, чтобы Россия жила и развивалась, опираясь на христианское понимание счастья и достоинства", - заключил священнослужитель. После обретения иконы Богоматери на пепелище, верующие крестным ходом перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда – в Благовещенский собор Казани. На месте его обретения впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала Матрона. Казанская икона Богоматери к XIX веку стала почитаться в России не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. В соборе Богородицкого монастыря образ находился вплоть до его похищения в 1904 году. Икона так и не была найдена. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2021 году в день обретения Казанской иконы Богоматери освятил посвященный ей собор на месте упраздненного и разрушенного монастыря, работы над воссозданием которого на месте обретения иконы в Казани велись с 2016 года.

https://ria.ru/20240721/ikona-1960809457.html

https://ria.ru/20240718/ekspert-1960326261.html

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россия, казань, русская православная церковь, религия