https://ria.ru/20240721/boliviya-1960983131.html

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии - РИА Новости, 21.07.2024

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии

Десять человек погибли и пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Боливии, сообщило издание La Razón. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:59

2024-07-21T00:59

2024-07-21T13:46

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боливия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл - РИА Новости. Десять человек погибли и пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Боливии, сообщило издание La Razón."ДТП привело к смерти 10 и ранению 15 человек", - отмечает СМИ.Автобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком.Полиция полагает, что грузовик, у которого не было номерного знака, превысил скорость и выехал на встречную полосу движения.

https://ria.ru/20240519/dtp-1946961398.html

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в мире, боливия