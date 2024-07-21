https://ria.ru/20240721/boliviya-1960983131.html
Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии - РИА Новости, 21.07.2024
Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
Десять человек погибли и пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Боливии, сообщило издание La Razón. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T00:59
2024-07-21T00:59
2024-07-21T13:46
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл - РИА Новости. Десять человек погибли и пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Боливии, сообщило издание La Razón."ДТП привело к смерти 10 и ранению 15 человек", - отмечает СМИ.Автобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком.Полиция полагает, что грузовик, у которого не было номерного знака, превысил скорость и выехал на встречную полосу движения.
https://ria.ru/20240519/dtp-1946961398.html
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в мире, боливия
Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
Десять человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом в Боливии
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл - РИА Новости. Десять человек погибли и пятнадцать пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Боливии, сообщило издание La Razón.
"ДТП привело к смерти 10 и ранению 15 человек", - отмечает СМИ.
Автобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком.
Полиция полагает, что грузовик, у которого не было номерного знака, превысил скорость и выехал на встречную полосу движения.