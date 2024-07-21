https://ria.ru/20240721/ikona-1960809457.html

Священник рассказал, о чем важно вспомнить в праздник Казанской иконы

Священник рассказал, о чем важно вспомнить в праздник Казанской иконы - РИА Новости, 21.07.2024

Священник рассказал, о чем важно вспомнить в праздник Казанской иконы

Казанская икона Божией Матери явилась, чтобы напомнить, что величие России не существует само по себе, оно опирается на искреннюю веру, без которой народ быстро РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T00:15

2024-07-21T00:15

2024-07-21T00:15

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русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Казанская икона Божией Матери явилась, чтобы напомнить, что величие России не существует само по себе, оно опирается на искреннюю веру, без которой народ быстро деградирует, считает доцент Сретенской духовной академии священник Антоний БорисовРусская православная церковь (РПЦ) в воскресенье отмечает день обретения Казанской иконы Божией Матери (1579), одного из самых известных и почитаемых образов в России."Той самой Казанской иконы больше не существует, она безвозвратно утеряна. Но сохранилась та самая копия, перед которой молились Минин и Пожарский. Данный список и многие другие отчасти утоляют горечь от потери оригинала, но самое главное - напоминают нам о том, ради чего был в своё время дарован русским православным людям Казанский образ Богоматери. Чтобы напомнить им и нам - величие России не существует само по себе. Оно опирается на искреннюю веру. Без памяти о Боге и преданности Его заповедям не на словах, а на деле, наш народ быстро деградирует", - сказал РИА Новости священник.Священнослужитель напомнил, что обретение образа Богородицы произошло в 1579 году в Казани после страшного пожара, уничтожившего половину города. Девочке Матроне во сне явилась Богородица, которая указала ей место на пепелище, где и была найдена икона, которая стала и знаком утешения для православных жителей Казани, и впоследствии - знаком надежды."Чудотворная Казанская икона явилась в преддверии страшных испытаний Смутного времени. Молясь перед копией Казанской иконы, шли освобождать Москву воины ополчения Минина и Пожарского. Уже в начале 20 века кража и гибель Казанской иконы стали предвестниками грядущих краха Российского государства и начала гонений на Церковь. Празднуя 21 июля явление Казанской иконы Богоматери, будем сверять нравственные координаты - туда ли мы идём, какие цели преследуем, что как народ мы можем сказать себе и миру? Наши предки много страдали, жертвуя собой, чтобы Россия жила и развивалась, опираясь на христианское понимание счастья и достоинства. . Ведь настоящая радость жизни, в конце концов, состоит не в том, чтобы пампить углеводороды, а в том, чтобы жить по правде Божией", - заключил священнослужитель.После обретения иконы Богоматери на пепелище, верующие крестным ходом перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда – в Благовещенский собор Казани. На месте его обретения впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала Матрона. Казанская икона Богоматери к XIX веку она стала почитаться в России не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. В соборе Богородицкого монастыря образ находился вплоть до ее похищения в 1904 году. Икона так и не была найдена.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2021 году в день обретения Казанской иконы Богоматери освятил посвященный ей собор на месте упраздненного и разрушенного монастыря, работы над воссозданием которого на месте обретения иконы в Казани велись с 2016 года.

https://ria.ru/20240712/prazdnik-1959185177.html

https://ria.ru/20240624/dukh-1954610149.html

https://ria.ru/20240716/kirill-1960059761.html

https://ria.ru/20240715/pravoslavnyy-1881267316.html

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Никита Бизин

россия, казань, москва, русская православная церковь, религия