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СГБ Грузии опрашивает участвовавших в военных действиях на Украине граждан - РИА Новости, 21.07.2024
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16:47 21.07.2024 (обновлено: 19:20 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/gruziya-1961054582.html
СГБ Грузии опрашивает участвовавших в военных действиях на Украине граждан
СГБ Грузии опрашивает участвовавших в военных действиях на Украине граждан - РИА Новости, 21.07.2024
СГБ Грузии опрашивает участвовавших в военных действиях на Украине граждан
Служба государственной безопасности Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях, передает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:47
2024-07-21T19:20
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ТБИЛИСИ, 21 июл — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях, передает телекомпания "Мтавари архи".По ее информации, силовики вызвали для опроса еще двоих грузинских солдат, участвующих в конфликте на стороне Украины.&quot;Опрос Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о попытке государственного переворота пройдет в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, так как они отказались явиться в СГБ. Солдаты не могут говорить подробности дела из-за наложенного грифа &quot;секретно&quot;, — говорится в сообщении.Добавляется также, что на днях состоялся разговор с еще одним наемником, участвовавшим в конфликте на Украине, — Лаши Чигладзе. По утверждению ТВ, опрос прошел в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.В сентябре прошлого года СГБ Грузии сообщала, что считает реальной угрозу насильственного свержения власти в стране и ведет расследование. По данным силовиков, группа граждан планировала в октябре-декабре 2023 года устроить беспорядки с последующим госпереворотом. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952190759.html
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украина, грузия, в мире
Украина, Грузия, В мире
СГБ Грузии опрашивает участвовавших в военных действиях на Украине граждан

"Мтавари архи": СГБ Грузии опрашивает вернувшихся с Украины солдат

© Фото : State Security Service of GeorgiaЗдание Службы государственной безопасности Грузии
Здание Службы государственной безопасности Грузии - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : State Security Service of Georgia
Здание Службы государственной безопасности Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 июл — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях, передает телекомпания "Мтавари архи".
По ее информации, силовики вызвали для опроса еще двоих грузинских солдат, участвующих в конфликте на стороне Украины.
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"Опрос Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о попытке государственного переворота пройдет в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, так как они отказались явиться в СГБ. Солдаты не могут говорить подробности дела из-за наложенного грифа "секретно", — говорится в сообщении.

Добавляется также, что на днях состоялся разговор с еще одним наемником, участвовавшим в конфликте на Украине, — Лаши Чигладзе. По утверждению ТВ, опрос прошел в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.
В сентябре прошлого года СГБ Грузии сообщала, что считает реальной угрозу насильственного свержения власти в стране и ведет расследование. По данным силовиков, группа граждан планировала в октябре-декабре 2023 года устроить беспорядки с последующим госпереворотом. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
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