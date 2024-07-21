https://ria.ru/20240721/gruziya-1961054582.html

СГБ Грузии опрашивает участвовавших в военных действиях на Украине граждан

СГБ Грузии опрашивает участвовавших в военных действиях на Украине граждан - РИА Новости, 21.07.2024

СГБ Грузии опрашивает участвовавших в военных действиях на Украине граждан

Служба государственной безопасности Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях, передает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:47

2024-07-21T16:47

2024-07-21T19:20

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ТБИЛИСИ, 21 июл — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях, передает телекомпания "Мтавари архи".По ее информации, силовики вызвали для опроса еще двоих грузинских солдат, участвующих в конфликте на стороне Украины."Опрос Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о попытке государственного переворота пройдет в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, так как они отказались явиться в СГБ. Солдаты не могут говорить подробности дела из-за наложенного грифа "секретно", — говорится в сообщении.Добавляется также, что на днях состоялся разговор с еще одним наемником, участвовавшим в конфликте на Украине, — Лаши Чигладзе. По утверждению ТВ, опрос прошел в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.В сентябре прошлого года СГБ Грузии сообщала, что считает реальной угрозу насильственного свержения власти в стране и ведет расследование. По данным силовиков, группа граждан планировала в октябре-декабре 2023 года устроить беспорядки с последующим госпереворотом. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952190759.html

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