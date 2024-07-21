https://ria.ru/20240721/gosdep-1960988261.html

Госдеп рекомендовал гражданам США не ездить в Бангладеш

Госдеп рекомендовал гражданам США не ездить в Бангладеш - РИА Новости, 21.07.2024

Госдеп рекомендовал гражданам США не ездить в Бангладеш

Государственный департамент США рекомендовал всем американским гражданам воздержаться от поездок в Бангладеш из-за продолжающихся протестов, а также разрешил... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T03:05

2024-07-21T03:05

2024-07-21T03:29

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сша

дакка (город)

шейх хасина

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Государственный департамент США рекомендовал всем американским гражданам воздержаться от поездок в Бангладеш из-за продолжающихся протестов, а также разрешил части своих государственных служащих добровольно покинуть страну, указано в заявлении ведомства. "Рекомендация по поездкам в Бангладеш - не ездить", - указано в опубликованном сообщении. Кроме того, госдеп разрешил государственным служащим США, которые не выполняют в стране экстренные функции, а также членам их семей добровольно покинуть азиатское государство. "Террористические атаки могут происходить практически без предупреждения, когда целями атак становятся общественные места, туристические локации, транспортные узлы, рынки, торговые центры, рестораны, места отправления культа, школы и правительственные учреждения", - предупредили в госдепартаменте. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

бангладеш

сша

дакка (город)

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в мире, бангладеш, сша, дакка (город), шейх хасина, государственный департамент сша