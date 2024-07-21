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В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html
В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ
В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ
Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:19
2024-07-21T20:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточен посёлок шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ

Приходько: поселок шахты имени Изотова в Горловке обесточен после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
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© РИА Новости / Марина Лысцева
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточен посёлок шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
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