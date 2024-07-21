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В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ

В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024

В Горловке поселок остался без электричества после обстрела ВСУ

Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:19

2024-07-21T20:19

2024-07-21T20:19

специальная военная операция на украине

горловка

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стирол

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Поселок шахты имени Н. А. Изотова в Горловке обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточен посёлок шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, происшествия