https://ria.ru/20240721/gibel-1961061967.html
При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь
При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь - РИА Новости, 21.07.2024
При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь
Автослесарь погиб при пожаре на станции техобслуживания (СТО) автомобилей в городе Великие Луки Псковской области, руководитель СТО госпитализирован, сообщило... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:47
2024-07-21T17:47
2024-07-21T17:58
происшествия
псковская область
псков
великие луки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961062676_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_6a7d5f322f7c9069ab7853af062c6e81.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Автослесарь погиб при пожаре на станции техобслуживания (СТО) автомобилей в городе Великие Луки Псковской области, руководитель СТО госпитализирован, сообщило региональное следственное управление. "Двадцать первого июля... в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара на станции технического обслуживания автомобилей тела мужчины с признаками воздействия высоких температур... По предварительным данным... погибшим является автослесарь, работавший на данной СТО", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как уточняют в СУСК по Псковской области, при пожаре также пострадал руководитель станции техобслуживания, который направлен в больницу. По факту гибели человека при пожаре организована доследственная проверка, в рамках которой назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html
https://ria.ru/20240706/saratov-1957949074.html
псковская область
псков
великие луки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961062676_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e787639666394e1881fa76712f5f744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, псков, великие луки
Происшествия, Псковская область, Псков, Великие Луки
При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь
СК: при пожаре на станции техобслуживания машин под Псковом погиб автослесарь