https://ria.ru/20240721/gibel-1961061967.html

При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь

При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь - РИА Новости, 21.07.2024

При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь

Автослесарь погиб при пожаре на станции техобслуживания (СТО) автомобилей в городе Великие Луки Псковской области, руководитель СТО госпитализирован, сообщило... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:47

2024-07-21T17:47

2024-07-21T17:58

происшествия

псковская область

псков

великие луки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Автослесарь погиб при пожаре на станции техобслуживания (СТО) автомобилей в городе Великие Луки Псковской области, руководитель СТО госпитализирован, сообщило региональное следственное управление. "Двадцать первого июля... в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара на станции технического обслуживания автомобилей тела мужчины с признаками воздействия высоких температур... По предварительным данным... погибшим является автослесарь, работавший на данной СТО", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как уточняют в СУСК по Псковской области, при пожаре также пострадал руководитель станции техобслуживания, который направлен в больницу. По факту гибели человека при пожаре организована доследственная проверка, в рамках которой назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html

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псковская область

псков

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происшествия, псковская область, псков, великие луки