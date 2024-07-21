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При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь - РИА Новости, 21.07.2024
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17:47 21.07.2024 (обновлено: 17:58 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/gibel-1961061967.html
При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь
При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь - РИА Новости, 21.07.2024
При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь
Автослесарь погиб при пожаре на станции техобслуживания (СТО) автомобилей в городе Великие Луки Псковской области, руководитель СТО госпитализирован, сообщило... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:47
2024-07-21T17:58
происшествия
псковская область
псков
великие луки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Автослесарь погиб при пожаре на станции техобслуживания (СТО) автомобилей в городе Великие Луки Псковской области, руководитель СТО госпитализирован, сообщило региональное следственное управление. "Двадцать первого июля... в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара на станции технического обслуживания автомобилей тела мужчины с признаками воздействия высоких температур... По предварительным данным... погибшим является автослесарь, работавший на данной СТО", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как уточняют в СУСК по Псковской области, при пожаре также пострадал руководитель станции техобслуживания, который направлен в больницу. По факту гибели человека при пожаре организована доследственная проверка, в рамках которой назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html
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псковская область
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происшествия, псковская область, псков, великие луки
Происшествия, Псковская область, Псков, Великие Луки
При пожаре на станции техобслуживания автомобилей под Псковом погиб слесарь

СК: при пожаре на станции техобслуживания машин под Псковом погиб автослесарь

© Фото : СУ СК России по Псковской областиНа месте пожара в городе Великие Луки
На месте пожара в городе Великие Луки - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : СУ СК России по Псковской области
На месте пожара в городе Великие Луки
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Автослесарь погиб при пожаре на станции техобслуживания (СТО) автомобилей в городе Великие Луки Псковской области, руководитель СТО госпитализирован, сообщило региональное следственное управление.
"Двадцать первого июля... в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара на станции технического обслуживания автомобилей тела мужчины с признаками воздействия высоких температур... По предварительным данным... погибшим является автослесарь, работавший на данной СТО", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Место пожара в частном секторе в Омске - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
При пожаре в частном секторе в Омске погиб человек
20 июля, 16:21
Как уточняют в СУСК по Псковской области, при пожаре также пострадал руководитель станции техобслуживания, который направлен в больницу.
По факту гибели человека при пожаре организована доследственная проверка, в рамках которой назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
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