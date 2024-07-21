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В ФРГ считают наивно отказываться от размещения в стране ракет США - РИА Новости, 21.07.2024
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15:35 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/germaniya-1961044933.html
В ФРГ считают наивно отказываться от размещения в стране ракет США
В ФРГ считают наивно отказываться от размещения в стране ракет США - РИА Новости, 21.07.2024
В ФРГ считают наивно отказываться от размещения в стране ракет США
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что было бы наивно отказаться от размещения в стране ракет США. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T15:35
2024-07-21T15:35
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что было бы наивно отказаться от размещения в стране ракет США. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". По мнению министра иностранных дел, российская сторона "постоянно расширяет арсенал". "Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров..., в том числе путем усиления сдерживания и дополнительного оружия противостояния", - приводит немецкое издание WAZ слова Бербок. Все остальное, по ее словам, "было бы не только безответственным, но и наивным". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html
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россия, сша, германия, нато
Россия, США, Германия, НАТО
В ФРГ считают наивно отказываться от размещения в стране ракет США

Глава МИД ФРГ Бербок: было бы наивно отказаться от размещения в стране ракет США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что было бы наивно отказаться от размещения в стране ракет США.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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По мнению министра иностранных дел, российская сторона "постоянно расширяет арсенал".
«
"Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров..., в том числе путем усиления сдерживания и дополнительного оружия противостояния", - приводит немецкое издание WAZ слова Бербок. Все остальное, по ее словам, "было бы не только безответственным, но и наивным".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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РоссияСШАГерманияНАТО
 
 
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