https://ria.ru/20240721/germaniya-1961041689.html

В ФРГ биографа Путина исключили из союза журналистов

В ФРГ биографа Путина исключили из союза журналистов - РИА Новости, 21.07.2024

В ФРГ биографа Путина исключили из союза журналистов

Немецкого публициста Хуберта Зайпеля исключили из ассоциации журналистов за "получение гонорара из России", пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:05

2024-07-21T15:05

2024-07-21T17:23

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкого публициста Хуберта Зайпеля исключили из ассоциации журналистов за "получение гонорара из России", пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление объединения."Объединение журналистов Netzwerk Recherche исключило журналиста и биографа (Владимира. — Прим. ред.) Путина Хуберта Зайпеля", — говорится в материале.Утверждается, что в ноябре прошлого года журналист якобы получил гонорар из России в размере 600 тысяч евро. В организации считают, что это противоречит правилам журналистской честности и профессионализма, но при этом не поясняют, на каком основании сделан такой вывод. "Своими действиями он нанес серьезный ущерб журналистским расследованиям и репутации нашей профессии в глазах общественности", — приводит газета цитаты из заявления объединения.Германия отменяет своих журналистовВ декабре прошлого года в Германии сняли с продаж книги Зайпеля о российской политике, а ему самому грозит судебное разбирательство. Тогда телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Cyprus Confidential. Из него следует, что автор якобы получал спонсорские гонорары из России через офшорную фирму предпринимателя Алексея Мордашова.В это время, как утверждают издания, он работал над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe и в качестве свободного журналиста сотрудничал с телерадиокомпанией Norddeutscher Rundfunk (NDR), для которой в 2012 году снял документальный фильм о России, а в 2014-м взял интервью у российского лидера.В расследовании ZDF и Der Spiegel говорится, что после заключения спонсорского контракта о написании книги о политическом ландшафте в России Зайпелю в марте 2018 года перевели 600 тысяч евро. Спонсором якобы выступила зарегистрированная на Кипре офшорная фирма Мордашова.Спустя пару лет автор выпустил книгу "Власть Путина. Зачем Европе Россия?" ("Putins Macht. Warum Europa Russland braucht", 2021) в издательстве Hoffmann und Campe. Утверждается, что ранее Зайпель тем же способом мог получить гонорар за книгу "Путин: логика власти" ("Putin. Innenansichten der Macht", 2015), изданную там же.Сам журналист в ответе на запрос коллектива расследователей подтвердил, что получал поддержку со стороны Мордашова. При этом он отрицает, что тот каким-либо образом влиял на содержание книг. По словам Зайпеля, в контракте указано, что автор не имеет "обязательств перед спонсором в отношении проекта (будь то в отношении содержания или состава книги либо иным образом) или его завершения".

https://ria.ru/20231204/dirizher-1913635295.html

https://ria.ru/20231201/korrespondent-1913265791.html

https://ria.ru/20240713/spiegel-1959374894.html

https://ria.ru/20240714/germaniya-1959449401.html

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