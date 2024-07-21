https://ria.ru/20240721/gaza-1961011379.html

Армия Израиля заявила об уничтожении объектов инфраструктуры ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила об уничтожении объектов инфраструктуры ХАМАС в Газе - РИА Новости, 21.07.2024

Армия Израиля заявила об уничтожении объектов инфраструктуры ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила минометные снаряды и объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в районе Рафаха, сообщила... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T10:21

2024-07-21T10:21

2024-07-21T10:22

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила минометные снаряды и объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в районе Рафаха, сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале. "В ходе оперативных действий в районе Рафаха ВВС ЦАХАЛ обнаружили вооруженную террористическую ячейку, продвигавшуюся к войскам, оперативно отреагировав военные уничтожили ее. Кроме того, силы ЦАХАЛ обнаружили и ликвидировали объекты террористической инфраструктуры в этом районе, включая готовые к стрельбе минометные снаряды", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные ЦАХАЛ продолжают проводить военные операции на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава. В центральной части сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ провели целенаправленные операции против многочисленных военных структур, обнаружив различные виды оружия, отмечается в сообщении. На юге анклава в районе Тель ас-Султан армия обнаружила и ликвидировала шахты, туннели и подземную инфраструктуру ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 88 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240721/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа