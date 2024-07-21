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Российский газ за копейки пойдет в Иран - РИА Новости, 21.07.2024
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08:00 21.07.2024 (обновлено: 08:01 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html
Российский газ за копейки пойдет в Иран
Российский газ за копейки пойдет в Иран - РИА Новости, 21.07.2024
Российский газ за копейки пойдет в Иран
Широкую общественность, так или иначе отслеживающую новости российской энергетики, на днях изрядно взбудоражило заявление министра нефти Исламской Республики... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:00
2024-07-21T08:01
аналитика
иран
россия
газпром
снг
сила сибири — 2
тегеран (город)
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Широкую общественность, так или иначе отслеживающую новости российской энергетики, на днях изрядно взбудоражило заявление министра нефти Исламской Республики Иран. Джавад Оуджи сообщил, что Тегеран подписал предварительное соглашение с Газпромом, в рамках которого в Персию хлынет целый океан российского газа. Чрезвычайно дешевого, что характерно. Из слов иранского чиновника следует, что его страна рассчитывает на поставки в размере 300 миллионов кубометров в сутки, а общая стоимость контракта достигнет десяти-двенадцати миллиардов долларов в год.Опираясь на указанные цифры, путем простейших вычислений усредненная стоимость газа в среднем должна составлять около ста долларов за тысячу кубометров. Это более чем в четыре раза дешевле, чем Газпром продает голубое топливо на запад, и более чем в два раза дешевле, чем через "Силу Сибири" покупает Китай. Опорная сотня за тысячу кубов — это фактически ценовая планка реализации газа по контрактам внутри стран СНГ (например, в Белоруссию) и поставок на внутренний российский рынок.Новость, остервенело смакуя пресловутый стольник, подхватили всевозможные средства информации, блогеры, авторы — и понеслась по просторам России волна возмущения и гнева. Как же так: опять неразумная власть, не посоветовавшись с каждым диванным специалистом, разбазаривает богатства отечественных недр, вновь отдавая их практически себе в убыток.Спокойствие, граждане, только спокойствие.Начнем с того, что упомянутое соглашение между Газпромом и иранской Национальной газовой компанией (NIGC) было подписано еще месяц назад. Потому не очень понятно, почему именно сейчас так возбудились всевозможные радетели и защитники российских недр. Второе — и самое главное: подписан не обязывающий контракт, а лишь меморандум, то есть соглашение о намерениях. Так что будет этот проект реализован или нет, точнее всего описывает старый советский анекдот о том, какова вероятность встретить на улице динозавра. Пятьдесят на пятьдесят — можно встретить, а можно нет. В данном случае подобное сравнение вполне уместно, так как в заявлении Джавада Оуджи больше вопросов, чем ответов.Поскольку в большинстве русскоязычных изданий дается умышленно урезанная часть новости, обратимся к первоисточникам. IRNA — государственное информационное агентство Исламской Республики, цитируя собственного министра нефти, сообщает, что Россия и Иран обладают крупнейшими запасами природного газа в мире (24 и 17 процентов соответственно) и в рамках подписанного меморандума намереваются перенаправить избыточные объемы газа в Иран. В перспективе это позволит Исламской Республике не просто стать крупнейшим региональным газовым хабом, но и "резко увеличить присутствие Ирана на мировом газовом рынке, что, в свою очередь, приведет к изменению мировых энергетических процессов". Конец цитаты.Приводя детали, Оуджи, в частности, упомянул, что собственная добыча газа в Иране составляет 850 миллионов кубометров в сутки, а дополнительные 300 миллионов от России будут использоваться исключительно для реэкспорта. Стороны собираются подписать уже исполнительный контракт сроком на 30 лет, что позволит России компенсировать потерю европейского рынка и совершить еще больший разворот на Восток, так как объем поставок, по планам, достигнет 110 миллиардов кубометров топлива в год.Заявленный объем взят не с потолка. Он подозрительно точно совпадает с суммарной проектной мощностью обоих "Северных потоков", три подводных магистрали которых были взорваны в сентябре 2022 года в результате теракта. Предельно толстый намек в сторону стран Евросоюза, в угоду своим американским сюзеренам и в ущерб своим экономикам отказавшихся от российского газа и стыдливо прячущих результаты расследования по подрыву "потоков". Так что в выступлении Джавада Оуджи есть и чисто политическая составляющая, тем более что Иран тоже находится под санкциями, значительно урезающими его экономико-ресурсный потенциал. В частности, возможности расширения добычи в пределах газоносного бассейна Южный Парс. Для Тегерана санкции в этом секторе очень болезненные.И теперь к главному.Заявленная стоимость контракта в десять-двенадцать миллиардов долларов в год и, соответственно, цена тысячи кубометров в сто долларов могут быть как предварительной, так и умышленной дезинформацией. В Тегеране и Лахта Центре сидят не дилетанты, а профессионалы, прекрасно осознающие геополитическую обстановку в мире и все угрозы, исходящие от коллективного Запада. Когда (если) будет подписан уже обязывающий контракт, торговля будет проводиться по системе валютных свопов, стандартно заключаемых на год с возможностью пролонгации. А это автоматически привязывает стоимость экспортного российского газа к котировкам на международных биржах. То есть значительно выше пресловутой "сотки". Заключение единого долгосрочного контракта с фиксированной ценой маловероятно, особенно с учетом опыта последних лет, когда стоимость газа на фоне внезапных кризисов улетала в небеса. Например, в период пандемии стоимость тысячи кубометров стабильно превышала две тысячи долларов, а с началом СВО взмыла до заоблачных 3900. Газпром, конечно, впервые с 1999 года задекларировал убытки, но торговать без выгоды точно не будет. Это лишено коммерческого смысла, и в этом моменте не нужно ничего фантазировать.Гораздо интереснее, как именно в плане инфраструктуры будут реализовывать столь масштабный проект. Оуджи упомянул, что газ будет транспортироваться из России через Каспийское море, что открывает целый список возможных вариантов.Во-первых, еще в 1973 году Советский Союз подписал соглашение с шахским Ираном на поставку природного газа, после чего персы протянули газопровод до города Астара в Азербайджане. Сделано это было для того, чтобы провести попутную газификацию советского Закавказья, так как просто тянуть трубу в сложные гористые регионы с небольшим населением было финансово невыгодно. Что бы ни фантазировали сегодня, но СССР все свои свершения осуществил на основе предельно точных и прагматичных расчетов. Советский газ прокачивался вплоть до 1979 года, пока в Иране не грянула революция, а позднее восстановление прокачки стало невозможным из-за ввода советских войск в Афганистан. При этом труба мощностью десять миллиардов кубометров в год все еще есть и функционирует.Во-вторых, сразу напрашивается маршрут через Туркменистан, благо сюда проложена система газопроводов, например "Средняя Азия — Центр" и "Восток — Запад". Но сразу встает вопрос, какая часть их мощностей будет доступна при условии, что они законтрактованы на поставку газа в Узбекистан и Китай. Сомнительно, что Ташкент и Пекин уступят Тегерану свои кубометры.В общем, перед нами проект исторического масштаба, но пока в нем больше загадок, чем понимания. Одно можно утверждать точно: если он будет реализован, энергетическая и геополитическая мировые карты неудержимо изменятся. И Россия от этого точно не проиграет.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958363950.html
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иран
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Сергей Савчук
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аналитика, иран, россия, газпром, снг, сила сибири — 2, тегеран (город)
Аналитика, Иран, Россия, Газпром, СНГ, Сила Сибири — 2, Тегеран (город)

Российский газ за копейки пойдет в Иран

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Широкую общественность, так или иначе отслеживающую новости российской энергетики, на днях изрядно взбудоражило заявление министра нефти Исламской Республики Иран. Джавад Оуджи сообщил, что Тегеран подписал предварительное соглашение с Газпромом, в рамках которого в Персию хлынет целый океан российского газа. Чрезвычайно дешевого, что характерно. Из слов иранского чиновника следует, что его страна рассчитывает на поставки в размере 300 миллионов кубометров в сутки, а общая стоимость контракта достигнет десяти-двенадцати миллиардов долларов в год.
Опираясь на указанные цифры, путем простейших вычислений усредненная стоимость газа в среднем должна составлять около ста долларов за тысячу кубометров. Это более чем в четыре раза дешевле, чем Газпром продает голубое топливо на запад, и более чем в два раза дешевле, чем через "Силу Сибири" покупает Китай. Опорная сотня за тысячу кубов — это фактически ценовая планка реализации газа по контрактам внутри стран СНГ (например, в Белоруссию) и поставок на внутренний российский рынок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
США готовят в Турции атомную катастрофу
9 июля, 08:00
Новость, остервенело смакуя пресловутый стольник, подхватили всевозможные средства информации, блогеры, авторы — и понеслась по просторам России волна возмущения и гнева. Как же так: опять неразумная власть, не посоветовавшись с каждым диванным специалистом, разбазаривает богатства отечественных недр, вновь отдавая их практически себе в убыток.
Спокойствие, граждане, только спокойствие.
Начнем с того, что упомянутое соглашение между Газпромом и иранской Национальной газовой компанией (NIGC) было подписано еще месяц назад. Потому не очень понятно, почему именно сейчас так возбудились всевозможные радетели и защитники российских недр. Второе — и самое главное: подписан не обязывающий контракт, а лишь меморандум, то есть соглашение о намерениях. Так что будет этот проект реализован или нет, точнее всего описывает старый советский анекдот о том, какова вероятность встретить на улице динозавра. Пятьдесят на пятьдесят — можно встретить, а можно нет. В данном случае подобное сравнение вполне уместно, так как в заявлении Джавада Оуджи больше вопросов, чем ответов.
Поскольку в большинстве русскоязычных изданий дается умышленно урезанная часть новости, обратимся к первоисточникам. IRNA — государственное информационное агентство Исламской Республики, цитируя собственного министра нефти, сообщает, что Россия и Иран обладают крупнейшими запасами природного газа в мире (24 и 17 процентов соответственно) и в рамках подписанного меморандума намереваются перенаправить избыточные объемы газа в Иран. В перспективе это позволит Исламской Республике не просто стать крупнейшим региональным газовым хабом, но и "резко увеличить присутствие Ирана на мировом газовом рынке, что, в свою очередь, приведет к изменению мировых энергетических процессов". Конец цитаты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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17 июля, 08:00
Приводя детали, Оуджи, в частности, упомянул, что собственная добыча газа в Иране составляет 850 миллионов кубометров в сутки, а дополнительные 300 миллионов от России будут использоваться исключительно для реэкспорта. Стороны собираются подписать уже исполнительный контракт сроком на 30 лет, что позволит России компенсировать потерю европейского рынка и совершить еще больший разворот на Восток, так как объем поставок, по планам, достигнет 110 миллиардов кубометров топлива в год.
Заявленный объем взят не с потолка. Он подозрительно точно совпадает с суммарной проектной мощностью обоих "Северных потоков", три подводных магистрали которых были взорваны в сентябре 2022 года в результате теракта. Предельно толстый намек в сторону стран Евросоюза, в угоду своим американским сюзеренам и в ущерб своим экономикам отказавшихся от российского газа и стыдливо прячущих результаты расследования по подрыву "потоков". Так что в выступлении Джавада Оуджи есть и чисто политическая составляющая, тем более что Иран тоже находится под санкциями, значительно урезающими его экономико-ресурсный потенциал. В частности, возможности расширения добычи в пределах газоносного бассейна Южный Парс. Для Тегерана санкции в этом секторе очень болезненные.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
НАТО определилась со своим противником в третьей мировой
4 июля, 08:00
И теперь к главному.
Заявленная стоимость контракта в десять-двенадцать миллиардов долларов в год и, соответственно, цена тысячи кубометров в сто долларов могут быть как предварительной, так и умышленной дезинформацией. В Тегеране и Лахта Центре сидят не дилетанты, а профессионалы, прекрасно осознающие геополитическую обстановку в мире и все угрозы, исходящие от коллективного Запада. Когда (если) будет подписан уже обязывающий контракт, торговля будет проводиться по системе валютных свопов, стандартно заключаемых на год с возможностью пролонгации. А это автоматически привязывает стоимость экспортного российского газа к котировкам на международных биржах. То есть значительно выше пресловутой "сотки". Заключение единого долгосрочного контракта с фиксированной ценой маловероятно, особенно с учетом опыта последних лет, когда стоимость газа на фоне внезапных кризисов улетала в небеса. Например, в период пандемии стоимость тысячи кубометров стабильно превышала две тысячи долларов, а с началом СВО взмыла до заоблачных 3900. Газпром, конечно, впервые с 1999 года задекларировал убытки, но торговать без выгоды точно не будет. Это лишено коммерческого смысла, и в этом моменте не нужно ничего фантазировать.
Гораздо интереснее, как именно в плане инфраструктуры будут реализовывать столь масштабный проект. Оуджи упомянул, что газ будет транспортироваться из России через Каспийское море, что открывает целый список возможных вариантов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Европа поставила ультиматум Китаю
25 июня, 08:00
Во-первых, еще в 1973 году Советский Союз подписал соглашение с шахским Ираном на поставку природного газа, после чего персы протянули газопровод до города Астара в Азербайджане. Сделано это было для того, чтобы провести попутную газификацию советского Закавказья, так как просто тянуть трубу в сложные гористые регионы с небольшим населением было финансово невыгодно. Что бы ни фантазировали сегодня, но СССР все свои свершения осуществил на основе предельно точных и прагматичных расчетов. Советский газ прокачивался вплоть до 1979 года, пока в Иране не грянула революция, а позднее восстановление прокачки стало невозможным из-за ввода советских войск в Афганистан. При этом труба мощностью десять миллиардов кубометров в год все еще есть и функционирует.
Во-вторых, сразу напрашивается маршрут через Туркменистан, благо сюда проложена система газопроводов, например "Средняя Азия — Центр" и "Восток — Запад". Но сразу встает вопрос, какая часть их мощностей будет доступна при условии, что они законтрактованы на поставку газа в Узбекистан и Китай. Сомнительно, что Ташкент и Пекин уступят Тегерану свои кубометры.
В общем, перед нами проект исторического масштаба, но пока в нем больше загадок, чем понимания. Одно можно утверждать точно: если он будет реализован, энергетическая и геополитическая мировые карты неудержимо изменятся. И Россия от этого точно не проиграет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
21 июня, 08:00
 
АналитикаИранРоссияГазпромСНГСила Сибири — 2Тегеран (город)
 
 
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