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Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ganchev-1961066676.html
Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное
Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное - РИА Новости, 21.07.2024
Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное
Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что обстановка в недавно освобожденном селе... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:28
2024-07-21T18:28
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что обстановка в недавно освобожденном селе Песчаное Нижнее боевая, сотрудники ВГА будут направлены туда, когда появится соответствующая возможность. В воскресенье пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ за минувшие сутки освободили село Песчаное Нижнее в Харьковской области. "Так как населенный пункт только перешел под контроль наших вооруженных сил, обстановка там боевая, поэтому на данный момент добраться туда нашей администрации, чтобы оценить ситуацию, пока не представляется возможным. Мы выдвинемся туда, как только доступ в населенный пункт будет для нас открыт", - сказал Ганчев агентству.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное

Ганчев: ВГА направит сотрудников в освобожденное село Песчаное при возможности

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Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Виталий Ганчев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что обстановка в недавно освобожденном селе Песчаное Нижнее боевая, сотрудники ВГА будут направлены туда, когда появится соответствующая возможность.
В воскресенье пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ за минувшие сутки освободили село Песчаное Нижнее в Харьковской области.
"Так как населенный пункт только перешел под контроль наших вооруженных сил, обстановка там боевая, поэтому на данный момент добраться туда нашей администрации, чтобы оценить ситуацию, пока не представляется возможным. Мы выдвинемся туда, как только доступ в населенный пункт будет для нас открыт", - сказал Ганчев агентству.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
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