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Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное
Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное - РИА Новости, 21.07.2024
Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное
Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что обстановка в недавно освобожденном селе... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:28
2024-07-21T18:28
2024-07-21T18:28
специальная военная операция на украине
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харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что обстановка в недавно освобожденном селе Песчаное Нижнее боевая, сотрудники ВГА будут направлены туда, когда появится соответствующая возможность. В воскресенье пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы РФ за минувшие сутки освободили село Песчаное Нижнее в Харьковской области. "Так как населенный пункт только перешел под контроль наших вооруженных сил, обстановка там боевая, поэтому на данный момент добраться туда нашей администрации, чтобы оценить ситуацию, пока не представляется возможным. Мы выдвинемся туда, как только доступ в населенный пункт будет для нас открыт", - сказал Ганчев агентству.
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россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал, когда ВГА направит сотрудников в освобожденное Песчаное
Ганчев: ВГА направит сотрудников в освобожденное село Песчаное при возможности