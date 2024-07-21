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Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 21.07.2024
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23:21 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/fitso--1961099133.html
Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине
Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 21.07.2024
Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит словам Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T23:21
2024-07-21T23:21
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БРАТИСЛАВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит словам Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. "Несмотря на уход (выход из президентской гонки - ред.) Джо Байдена, больше всего резонирует Дональд Трамп, будто бы он закончит войну на Украине еще перед вступлением в должность (президента США - ред.). Я верю этому, потому что США обладают тотальным влиянием на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) вечером в воскресенье. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240721/trump-1961093627.html
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в мире, украина, сша, словакия, дональд трамп, роберт фицо, джо байден
В мире, Украина, США, Словакия, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Джо Байден
Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине

Фицо верит словам Трампа о том, что он может урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит словам Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации.
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"Несмотря на уход (выход из президентской гонки - ред.) Джо Байдена, больше всего резонирует Дональд Трамп, будто бы он закончит войну на Украине еще перед вступлением в должность (президента США - ред.). Я верю этому, потому что США обладают тотальным влиянием на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) вечером в воскресенье.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаСШАСловакияДональд ТрампРоберт ФицоДжо Байден
 
 
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