https://ria.ru/20240721/fitso--1961099133.html

Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине

Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 21.07.2024

Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит словам Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:21

2024-07-21T23:21

2024-07-21T23:21

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БРАТИСЛАВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит словам Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. "Несмотря на уход (выход из президентской гонки - ред.) Джо Байдена, больше всего резонирует Дональд Трамп, будто бы он закончит войну на Украине еще перед вступлением в должность (президента США - ред.). Я верю этому, потому что США обладают тотальным влиянием на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) вечером в воскресенье. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240721/trump-1961093627.html

https://ria.ru/20240721/tramp--1961089458.html

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