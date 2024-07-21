https://ria.ru/20240721/fitso--1961099133.html
Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине
Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 21.07.2024
Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит словам Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T23:21
2024-07-21T23:21
2024-07-21T23:21
в мире
украина
сша
словакия
дональд трамп
роберт фицо
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_596459a6728cf87fb0ebf554b955f1f7.jpg
БРАТИСЛАВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит словам Дональда Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. "Несмотря на уход (выход из президентской гонки - ред.) Джо Байдена, больше всего резонирует Дональд Трамп, будто бы он закончит войну на Украине еще перед вступлением в должность (президента США - ред.). Я верю этому, потому что США обладают тотальным влиянием на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) вечером в воскресенье. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240721/trump-1961093627.html
https://ria.ru/20240721/tramp--1961089458.html
украина
сша
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81449e39b42aa933a8c54878e7f52f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, словакия, дональд трамп, роберт фицо, джо байден
В мире, Украина, США, Словакия, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Джо Байден
Фицо верит словам Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине
Фицо верит словам Трампа о том, что он может урегулировать конфликт на Украине