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ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.07.2024
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12:07 21.07.2024 (обновлено: 13:06 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/es-1961023047.html
ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства, заявил Эрдоган
ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.07.2024
ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства, заявил Эрдоган
Евросоюз ищет варианты отстранения Венгрии от председательства в организации, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:07
2024-07-21T13:06
венгрия
виктор орбан
евросоюз
нато
евросовет
в мире
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АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Евросоюз ищет варианты отстранения Венгрии от председательства в организации, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. &quot;Теперь они просчитывают, как отстранить Венгрию от ротационного председательства в ЕС&quot;, — сказал он журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.Эрдоган напомнил, что встречался с Орбаном на полях саммита НАТО в Вашингтоне, а затем венгерский премьер поужинал с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. На этом фоне в ЕС начали интенсивно критиковать Орбана, отметил турецкий лидер."Они говорили: "Он сказал то, он сказал это, мы не согласны с тем, что сказал Виктор, то, что он сказал, — это не то, что нужно". Господин Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же", — добавил Эрдоган.По его словам, Анкара внимательно следит за процессом."Сейчас наша роль заключается в терпении. Я надеюсь, что благодаря этому терпению мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время", — заключил президент.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон на саммит НАТО, после которого повидался с Трампом. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю. В ЕС деятельность Орбана вызвала резкое недовольство. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что премьер Венгрии, несмотря на председательство его страны, не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию. Орбан ответил на это, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле высоко оценили попытку премьера Венгрии помочь в урегулировании конфликта на Украине и считают весьма позитивным и полезным то, что он продемонстрировал свою политическую волю к диалогу.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240716/evropa-1959781330.html
https://radiosputnik.ru/20240719/orban-1960772044.html
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венгрия, виктор орбан, евросоюз, нато, евросовет, в мире
Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Евросовет, В мире
ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства, заявил Эрдоган

Эрдоган: ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства

© AFP 2024 / Kenzo TribouillardЖенщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AFP 2024 / Kenzo Tribouillard
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Евросоюз ищет варианты отстранения Венгрии от председательства в организации, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«

"Теперь они просчитывают, как отстранить Венгрию от ротационного председательства в ЕС", — сказал он журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Эрдоган напомнил, что встречался с Орбаном на полях саммита НАТО в Вашингтоне, а затем венгерский премьер поужинал с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. На этом фоне в ЕС начали интенсивно критиковать Орбана, отметил турецкий лидер.
"Они говорили: "Он сказал то, он сказал это, мы не согласны с тем, что сказал Виктор, то, что он сказал, — это не то, что нужно". Господин Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он поехал в Китай, и его критиковали точно так же", — добавил Эрдоган.

По его словам, Анкара внимательно следит за процессом.
"Сейчас наша роль заключается в терпении. Я надеюсь, что благодаря этому терпению мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время", — заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Орбану объявляют бойкот. ЕС не простил мятежному премьеру визит к Путину
16 июля, 08:00
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон на саммит НАТО, после которого повидался с Трампом.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю.
В ЕС деятельность Орбана вызвала резкое недовольство. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что премьер Венгрии, несмотря на председательство его страны, не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию. Орбан ответил на это, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле высоко оценили попытку премьера Венгрии помочь в урегулировании конфликта на Украине и считают весьма позитивным и полезным то, что он продемонстрировал свою политическую волю к диалогу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за "миссию мира" Орбана
19 июля, 16:12
 
ВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОЕвросоветВ мире
 
 
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