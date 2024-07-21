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Следствие проведет экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 21.07.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:10 21.07.2024 (обновлено: 09:14 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/ekspertizy-1961003821.html
Следствие проведет экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокусе"
Следствие проведет экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 21.07.2024
Следствие проведет экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокусе"
Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус Сити Холле" после их лечения, указано в официальных судебных... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:10
2024-07-21T09:14
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус Сити Холле" после их лечения, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам", - следует из одного из судебных постановлений. Ранее из другого постановления суда стало известно, что в качестве потерпевших признаны и допрошены в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошены более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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происшествия, москва, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Следствие проведет экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокусе"

Следствие проведет экспертизы с потерпевшими в теракте в "Крокусе" после лечения

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокус Сити Холле" после их лечения, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам", - следует из одного из судебных постановлений.
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Ранее из другого постановления суда стало известно, что в качестве потерпевших признаны и допрошены в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошены более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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