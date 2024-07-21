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Ефимов: на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч человек - РИА Новости, 21.07.2024
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12:06 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/efimov-1960948826.html
Ефимов: на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч человек
Ефимов: на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч человек - РИА Новости, 21.07.2024
Ефимов: на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч человек
В Нагатинской пойме на юге Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет построен концертный зал на 10 тысяч зрителей, рассказал заммэра... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:06
2024-07-21T12:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 июля – РИА Новости. В Нагатинской пойме на юге Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет построен концертный зал на 10 тысяч зрителей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Нагатинской пойме на территории около 100 гектаров реализуется крупный градостроительный проект. В ближайшее время инвестор планирует приступить к строительству концертного зала. Он должен завершить строительство в течение пяти лет. Предполагается, что новый комплекс сможет вместить до 10 тысяч зрителей. С начала года город предоставил инвесторам 38 участков земли для реализации МаИП. Их общая площадь составляет около 170 гектаров", – рассказал Владимир Ефимов.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что реализацию проекта будет осуществлять холдинговая компания “Остров Мечты”.По словам председателя правления компании Амирана Муцоева, работы по возведению концертного зала начнутся летом. "Предполагается, что концертный комплекс в “Острове Мечты” станет самым большим в Москве и Европе", – отметил Муцоев.В парке развлечений "Остров Мечты" расположен концертный зал "Москва", где отмечается высокая заполняемость – на 2025 год уже забронировано около 40% дат. Уточняется, что новый концертный зал появится на территории с хорошей транспортной доступностью и позволит проводить больше мероприятий.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч человек

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июля – РИА Новости. В Нагатинской пойме на юге Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет построен концертный зал на 10 тысяч зрителей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Нагатинской пойме на территории около 100 гектаров реализуется крупный градостроительный проект. В ближайшее время инвестор планирует приступить к строительству концертного зала. Он должен завершить строительство в течение пяти лет. Предполагается, что новый комплекс сможет вместить до 10 тысяч зрителей. С начала года город предоставил инвесторам 38 участков земли для реализации МаИП. Их общая площадь составляет около 170 гектаров", – рассказал Владимир Ефимов.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что реализацию проекта будет осуществлять холдинговая компания “Остров Мечты”.
По словам председателя правления компании Амирана Муцоева, работы по возведению концертного зала начнутся летом. "Предполагается, что концертный комплекс в “Острове Мечты” станет самым большим в Москве и Европе", – отметил Муцоев.
В парке развлечений "Остров Мечты" расположен концертный зал "Москва", где отмечается высокая заполняемость – на 2025 год уже забронировано около 40% дат. Уточняется, что новый концертный зал появится на территории с хорошей транспортной доступностью и позволит проводить больше мероприятий.
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