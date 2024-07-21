https://ria.ru/20240721/efimov-1960948826.html

Ефимов: на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч человек

Ефимов: на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч человек - РИА Новости, 21.07.2024

Ефимов: на юге Москвы возведут концертный зал на 10 тысяч человек

В Нагатинской пойме на юге Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет построен концертный зал на 10 тысяч зрителей, рассказал заммэра... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:06

2024-07-21T12:06

2024-07-21T12:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a23a6d92c1eab53e9be30905e2dec021.jpg

МОСКВА, 21 июля – РИА Новости. В Нагатинской пойме на юге Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) будет построен концертный зал на 10 тысяч зрителей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Нагатинской пойме на территории около 100 гектаров реализуется крупный градостроительный проект. В ближайшее время инвестор планирует приступить к строительству концертного зала. Он должен завершить строительство в течение пяти лет. Предполагается, что новый комплекс сможет вместить до 10 тысяч зрителей. С начала года город предоставил инвесторам 38 участков земли для реализации МаИП. Их общая площадь составляет около 170 гектаров", – рассказал Владимир Ефимов.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что реализацию проекта будет осуществлять холдинговая компания “Остров Мечты”.По словам председателя правления компании Амирана Муцоева, работы по возведению концертного зала начнутся летом. "Предполагается, что концертный комплекс в “Острове Мечты” станет самым большим в Москве и Европе", – отметил Муцоев.В парке развлечений "Остров Мечты" расположен концертный зал "Москва", где отмечается высокая заполняемость – на 2025 год уже забронировано около 40% дат. Уточняется, что новый концертный зал появится на территории с хорошей транспортной доступностью и позволит проводить больше мероприятий.

https://ria.ru/20240719/efimov-1960676432.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы