https://ria.ru/20240721/dutyfree-1961086523.html

Duty Free планирует открыть новые магазины в Домодедово

Duty Free планирует открыть новые магазины в Домодедово - РИА Новости, 21.07.2024

Duty Free планирует открыть новые магазины в Домодедово

Самый большой Duty Free в России заявил о планах увеличить размеры торговых площадей и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца этого года,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:15

2024-07-21T21:15

2024-07-21T21:15

экономика

россия

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Самый большой Duty Free в России заявил о планах увеличить размеры торговых площадей и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "До конца года в московском аэропорту (DME - ред.) Домодедово компания намерена открыть новые магазины. С их вводом общая торговая площадь ритейлера превысит 6 тысяч квадратных метров", — сказала представитель воздушной гавани. По информации представителя аэропорта, в 2024 году компания планирует открыть в аэропорту "Домодедово" такие новые торговые объекты, как: "Мир игрушек", бутик нижнего белья, бутик Belle You и мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров площадью более 600 квадратных метров. "Расширение торговых площадей стало возможно с вводом в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2. За год мы увеличили общую площадь торговых объектов на 74 процента, и этот процесс продолжается", — отмечает директор аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов.

https://ria.ru/20240130/alkogol-1924383953.html

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экономика, россия, домодедово (аэропорт)