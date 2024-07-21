https://ria.ru/20240721/dutyfree-1961086523.html
Duty Free планирует открыть новые магазины в Домодедово
Duty Free планирует открыть новые магазины в Домодедово - РИА Новости, 21.07.2024
Duty Free планирует открыть новые магазины в Домодедово
Самый большой Duty Free в России заявил о планах увеличить размеры торговых площадей и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца этого года,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:15
2024-07-21T21:15
2024-07-21T21:15
экономика
россия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Самый большой Duty Free в России заявил о планах увеличить размеры торговых площадей и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "До конца года в московском аэропорту (DME - ред.) Домодедово компания намерена открыть новые магазины. С их вводом общая торговая площадь ритейлера превысит 6 тысяч квадратных метров", — сказала представитель воздушной гавани. По информации представителя аэропорта, в 2024 году компания планирует открыть в аэропорту "Домодедово" такие новые торговые объекты, как: "Мир игрушек", бутик нижнего белья, бутик Belle You и мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров площадью более 600 квадратных метров. "Расширение торговых площадей стало возможно с вводом в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2. За год мы увеличили общую площадь торговых объектов на 74 процента, и этот процесс продолжается", — отмечает директор аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов.
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экономика, россия, домодедово (аэропорт)
Экономика, Россия, Домодедово (аэропорт)
Duty Free планирует открыть новые магазины в Домодедово
Duty Free намерен открыть новые магазины в Домодедово до конца года
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Самый большой Duty Free в России заявил о планах увеличить размеры торговых площадей и открыть новые магазины в аэропорту "Домодедово" до конца этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"До конца года в московском аэропорту (DME - ред.) Домодедово компания намерена открыть новые магазины. С их вводом общая торговая площадь ритейлера превысит 6 тысяч квадратных метров", — сказала представитель воздушной гавани.
По информации представителя аэропорта, в 2024 году компания планирует открыть в аэропорту "Домодедово" такие новые торговые объекты, как: "Мир игрушек", бутик нижнего белья, бутик Belle You и мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров площадью более 600 квадратных метров.
"Расширение торговых площадей стало возможно с вводом в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2. За год мы увеличили общую площадь торговых объектов на 74 процента, и этот процесс продолжается", — отмечает директор аэропорта "Домодедово" Андрей Павлов.