https://ria.ru/20240721/dtp-1961036814.html

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 21.07.2024

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

Четыре автомобиля столкнулись в воскресенье на федеральной автодороге в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате три человека погибли, еще двое попали РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:13

2024-07-21T14:13

2024-07-21T14:13

происшествия

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в воскресенье на федеральной автодороге в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате три человека погибли, еще двое попали в больницу, сообщило региональное управление ГИБДД. "Около 11.20 мск в воскресенье на 3-м километре автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус между населенными пунктами Дыгулыбгей и Атажукино Баксанского района произошло столкновение двух автомашин Лада Приора, а также ВАЗ-2106 и Лада Калина", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, в результате три человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести. По информации регионального ГУ МЧС, пострадавших доставили в районную больницу в городе Баксан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Баксанский".

https://ria.ru/20240714/kuban-1959561427.html

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происшествия, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)