https://ria.ru/20240721/dtp-1961013356.html

В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль

В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль - РИА Новости, 21.07.2024

В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль

Фура Kamaz и автомобиль Mazda столкнулись на трассе Р-228 в Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил начальник... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T10:43

2024-07-21T10:43

2024-07-21T10:44

происшествия

саратовская область

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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Фура Kamaz и автомобиль Mazda столкнулись на трассе Р-228 в Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 09.20 (08.20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Вольском районе на 169-м километре трассы Р-228 произошло столкновение фуры Kamaz и Mazda. В результате ДТП из Mazda пострадали мужчина, женщина и трое детей в возрасте 3, 5 и 13 лет. Пострадавшие госпитализированы", - сообщил Юрин. На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, скорая помощь и сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20231125/dtp-1911876646.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область