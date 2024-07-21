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В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль - РИА Новости, 21.07.2024
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10:43 21.07.2024 (обновлено: 10:44 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/dtp-1961013356.html
В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль
В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль - РИА Новости, 21.07.2024
В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль
Фура Kamaz и автомобиль Mazda столкнулись на трассе Р-228 в Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил начальник... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T10:43
2024-07-21T10:44
происшествия
саратовская область
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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Фура Kamaz и автомобиль Mazda столкнулись на трассе Р-228 в Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 09.20 (08.20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Вольском районе на 169-м километре трассы Р-228 произошло столкновение фуры Kamaz и Mazda. В результате ДТП из Mazda пострадали мужчина, женщина и трое детей в возрасте 3, 5 и 13 лет. Пострадавшие госпитализированы", - сообщил Юрин. На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, скорая помощь и сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911876646.html
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происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль

В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП с фурой

© Фото : пресс-служба начальника управления региональной безопасности Правительства Саратовской областиНа месте ДТП в Саратовской области
На месте ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : пресс-служба начальника управления региональной безопасности Правительства Саратовской области
На месте ДТП в Саратовской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Фура Kamaz и автомобиль Mazda столкнулись на трассе Р-228 в Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
«
"В 09.20 (08.20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Вольском районе на 169-м километре трассы Р-228 произошло столкновение фуры Kamaz и Mazda. В результате ДТП из Mazda пострадали мужчина, женщина и трое детей в возрасте 3, 5 и 13 лет. Пострадавшие госпитализированы", - сообщил Юрин.
На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, скорая помощь и сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Место происшествия, где произошло столкновение бензовоза и легкового автомобиля Volkswagen Polo под Саратовом. 25 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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25 ноября 2023, 23:49
 
ПроисшествияСаратовская область
 
 
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