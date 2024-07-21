https://ria.ru/20240721/dtp-1961013356.html
В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль
В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль - РИА Новости, 21.07.2024
В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль
Фура Kamaz и автомобиль Mazda столкнулись на трассе Р-228 в Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил начальник... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T10:43
2024-07-21T10:43
2024-07-21T10:44
происшествия
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961013064_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b025039532a162f54b73362fa12852b5.jpg
САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Фура Kamaz и автомобиль Mazda столкнулись на трассе Р-228 в Саратовской области, в результате пострадали пять человек, включая трех детей, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 09.20 (08.20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Вольском районе на 169-м километре трассы Р-228 произошло столкновение фуры Kamaz и Mazda. В результате ДТП из Mazda пострадали мужчина, женщина и трое детей в возрасте 3, 5 и 13 лет. Пострадавшие госпитализированы", - сообщил Юрин. На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, скорая помощь и сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911876646.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961013064_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_93bac6ad38e27595e07c758ca0c00f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области столкнулись фура и автомобиль
В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП с фурой