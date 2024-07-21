https://ria.ru/20240721/dostoevskij-1961030838.html

Cпектакль-концерт "Бедные люди" представили на фестивале в Зарайске

Cпектакль-концерт "Бедные люди" представили на фестивале в Зарайске - РИА Новости, 21.07.2024

Cпектакль-концерт "Бедные люди" представили на фестивале в Зарайске

На фестивале Достоевского в подмосковном Зарайске прошел спектакль-концерт "Бедные люди" в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:27

2024-07-21T13:27

2024-07-21T13:27

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На фестивале Достоевского в подмосковном Зарайске прошел спектакль-концерт "Бедные люди" в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета, сообщает пресс-служба правительства Московской области. На фестивале гости смогут не только погрузиться в творчество Федора Достоевского, но и побывать в местах, где прошло его детство. Фестиваль проходит на нескольких площадках Зарайска и в музее-усадьбе "Даровое". Событие соединило в себе театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн, гастрономию. Наследие Достоевского представлено в разных форматах и жанрах, которые демонстрируют его актуальность для современного зрителя. Фестиваль проходит в Подмосковье впервые. "У нас есть несколько уже хорошо известных фестивалей, связанных с именами гениев русской культуры. Один из них проходит в усадьбе Мелихово и посвящен Чехову. Другой в Клину – в честь Чайковского. Теперь в Зарайске, в месте, где бывал юный, счастливый Достоевский, мы начинаем еще один большой фестиваль и верим, что у него большое будущее. Достоевский, Чехов и Чайковский - три имени, которые, безусловно, являются достоянием Подмосковья”, – приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова. По его словам, задача властей - создавать условия, чтобы жители Подмосковья и других регионов приезжали на культурные мероприятия и чувствовали себя комфортно. “Это вопросы с парковкой и прочей инфраструктурой. Будем надеяться, что фестиваль-путешествие "Достоевский" станет еще масштабнее. Таким местом, куда каждый год будут стремиться люди – посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять по городу и почувствовать атмосферу Зарайска", – сказал министр. По данным пресс-службы, организатор фестиваля - правительство Московской области, идейный вдохновитель - народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. "Этот фестиваль мы решили проводить под знаком счастливого Достоевского, каким его видеть не привыкли. Для финала первого дня мы поставили спектакль по "Бедным людям", первому произведению Достоевского, после которого он стал знаменитым. В этом романе много света, писатель с любовью и юмором относится к своим героям. Идея провести фестиваль пришла от правительства Московской области, но на самом деле я, видимо, всю жизнь ждал этого приглашения. Так получилось, что у меня многое связано с Достоевским, я как артист играл его героев”, — рассказал Миронов. Он добавил, что такой масштабный мультижанровый фестиваль посвященный писателю, впервые проводится в нашей стране, и это большая ответственность. Подготовлено шесть театральных премьер. На фестивале большое количество событий для детей и взрослых в разных форматах и жанрах. “Правительство Московской области при поддержке губернатора разработало потрясающую программу развития Зарайска, — и фестиваль может стать хорошим началом и прекрасным помощником в этой программе", – уточнил Миронов. Гала-премьера фестиваля - спектакль-концерт "Бедные люди" с триумфом прошел на главной сцене. Это постановка Мурата Абулкатинова с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной. В новой интерпретации главный герой открывает в себе писателя благодаря чистой влюбленности и эпистолярному опыту. Спектакль-концерт прошел в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета."Спасибо художественному руководителю фестиваля Евгению Миронову, вместе мы постарались объединить творчество Федора Михайловича и современные жанры: театр, перформансы, саунд-арт и современное искусство", - написал ранее в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20240614/festival-1952994800.html

https://ria.ru/20240711/predstavitel-1959072677.html

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московская область (подмосковье), зарайск, клин, федор достоевский, евгений миронов, юрий башмет, театр наций, солисты москвы