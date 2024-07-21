https://ria.ru/20240721/demokraty-1961098799.html

Демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата

Демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата - РИА Новости, 21.07.2024

Демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата

Демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо президента Джо Байдена, а не быстро... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:15

2024-07-21T23:15

2024-07-21T23:15

выборы президента сша — 2024

конгресс сша

камала харрис

в мире

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо президента Джо Байдена, а не быстро назначить вице-президента Камалу Харрис, пишет телеканал NBC News. "Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора замены Байдена, а не быстро назначить Харрис кандидатом от демократов", - говорится в публикации. Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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выборы президента сша — 2024, конгресс сша, камала харрис, в мире, джо байден, дональд трамп