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Демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата - РИА Новости, 21.07.2024
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23:15 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/demokraty-1961098799.html
Демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата
Демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата - РИА Новости, 21.07.2024
Демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата
Демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо президента Джо Байдена, а не быстро... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T23:15
2024-07-21T23:15
выборы президента сша — 2024
конгресс сша
камала харрис
в мире
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо президента Джо Байдена, а не быстро назначить вице-президента Камалу Харрис, пишет телеканал NBC News. "Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора замены Байдена, а не быстро назначить Харрис кандидатом от демократов", - говорится в публикации. Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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выборы президента сша — 2024, конгресс сша, камала харрис, в мире, джо байден, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, Конгресс США, Камала Харрис, В мире, Джо Байден, Дональд Трамп
Демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата

NBC: демократы в конгрессе заявили, что хотят открытый процесс выбора кандидата

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо президента Джо Байдена, а не быстро назначить вице-президента Камалу Харрис, пишет телеканал NBC News.
"Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора замены Байдена, а не быстро назначить Харрис кандидатом от демократов", - говорится в публикации.
Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Выборы президента США — 2024Конгресс СШАКамала ХаррисВ миреДжо БайденДональд Трамп
 
 
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