https://ria.ru/20240721/chs-1961060909.html

В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС

В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.07.2024

В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС

В Тункинском и Окинском районах Бурятии ввели режим ЧС из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:35

2024-07-21T17:35

2024-07-21T20:35

происшествия

окинский район

туран

тункинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. В Тункинском и Окинском районах Бурятии ввели режим ЧС из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан, сообщили в пресс-службе правительства региона."Для устранения ЧС на территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", — сообщили в пресс-службе.Отмечается, что ориентировочное время восстановления движения по мосту — 15 часов. Для ускорения работ грунт начали возить с двух карьеров. Прорабатывается вопрос о привлечении самосвалов частных компаний. Пока в работе задействованы 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор, планируется увеличить количество техники до 25 единиц. Работы будут идти всю ночь в две смены."На данный момент дорожного сообщения нет для населения пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Также проехать до места назначения не смогли туристы, следовавшие на курорт "Нилова Пустынь", для них организованы пункты временного размещения, подвоз воды и горячее питание", — подчеркнули в пресс-службе.В воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 остановили движение автотранспорта из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан. В ближайшее время начнется отсыпка скальным грунтом.Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в этом направлении, поскольку проезда и объезда автодороги нет. По данным из соцсетей, мост соединяет села Монды, Мойготы, Туран и курорт Нилова Пустынь с райцентром Тункинского района — селом Кырен, а также весь Окинский район с "Большой землей".Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию.

https://ria.ru/20240706/podtoplenie-1957815011.html

https://ria.ru/20240705/yakutiya-1957556307.html

окинский район

туран

тункинский район

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происшествия, окинский район, туран, тункинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)