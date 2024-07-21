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В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.07.2024
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17:35 21.07.2024 (обновлено: 20:35 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/chs-1961060909.html
В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС
В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.07.2024
В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС
В Тункинском и Окинском районах Бурятии ввели режим ЧС из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:35
2024-07-21T20:35
происшествия
окинский район
туран
тункинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. В Тункинском и Окинском районах Бурятии ввели режим ЧС из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан, сообщили в пресс-службе правительства региона."Для устранения ЧС на территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", — сообщили в пресс-службе.Отмечается, что ориентировочное время восстановления движения по мосту — 15 часов. Для ускорения работ грунт начали возить с двух карьеров. Прорабатывается вопрос о привлечении самосвалов частных компаний. Пока в работе задействованы 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор, планируется увеличить количество техники до 25 единиц. Работы будут идти всю ночь в две смены."На данный момент дорожного сообщения нет для населения пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Также проехать до места назначения не смогли туристы, следовавшие на курорт "Нилова Пустынь", для них организованы пункты временного размещения, подвоз воды и горячее питание", — подчеркнули в пресс-службе.В воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 остановили движение автотранспорта из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан. В ближайшее время начнется отсыпка скальным грунтом.Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в этом направлении, поскольку проезда и объезда автодороги нет. По данным из соцсетей, мост соединяет села Монды, Мойготы, Туран и курорт Нилова Пустынь с райцентром Тункинского района — селом Кырен, а также весь Окинский район с "Большой землей".Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию.
https://ria.ru/20240706/podtoplenie-1957815011.html
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окинский район
туран
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происшествия, окинский район, туран, тункинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Окинский район, Туран, Тункинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС

В 2 районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту на трассе А-333, ввели режим ЧС

© Фото : Прокуратура Республики БурятияНа месте обрушения части моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии
На месте обрушения части моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия
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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. В Тункинском и Окинском районах Бурятии ввели режим ЧС из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Для устранения ЧС на территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", — сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что ориентировочное время восстановления движения по мосту — 15 часов. Для ускорения работ грунт начали возить с двух карьеров. Прорабатывается вопрос о привлечении самосвалов частных компаний. Пока в работе задействованы 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор, планируется увеличить количество техники до 25 единиц. Работы будут идти всю ночь в две смены.
«
"На данный момент дорожного сообщения нет для населения пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Также проехать до места назначения не смогли туристы, следовавшие на курорт "Нилова Пустынь", для них организованы пункты временного размещения, подвоз воды и горячее питание", — подчеркнули в пресс-службе.
В воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 остановили движение автотранспорта из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан. В ближайшее время начнется отсыпка скальным грунтом.
Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в этом направлении, поскольку проезда и объезда автодороги нет. По данным из соцсетей, мост соединяет села Монды, Мойготы, Туран и курорт Нилова Пустынь с райцентром Тункинского района — селом Кырен, а также весь Окинский район с "Большой землей".
Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию.
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ПроисшествияОкинский районТуранТункинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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