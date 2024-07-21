В двух районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту, ввели режим ЧС
В 2 районах Бурятии, где размыло подъезд к мосту на трассе А-333, ввели режим ЧС
© Фото : Прокуратура Республики БурятияНа месте обрушения части моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии
УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. В Тункинском и Окинском районах Бурятии ввели режим ЧС из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Для устранения ЧС на территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что ориентировочное время восстановления движения по мосту — 15 часов. Для ускорения работ грунт начали возить с двух карьеров. Прорабатывается вопрос о привлечении самосвалов частных компаний. Пока в работе задействованы 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор, планируется увеличить количество техники до 25 единиц. Работы будут идти всю ночь в две смены.
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"На данный момент дорожного сообщения нет для населения пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Также проехать до места назначения не смогли туристы, следовавшие на курорт "Нилова Пустынь", для них организованы пункты временного размещения, подвоз воды и горячее питание", — подчеркнули в пресс-службе.
В воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 остановили движение автотранспорта из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан. В ближайшее время начнется отсыпка скальным грунтом.
Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в этом направлении, поскольку проезда и объезда автодороги нет. По данным из соцсетей, мост соединяет села Монды, Мойготы, Туран и курорт Нилова Пустынь с райцентром Тункинского района — селом Кырен, а также весь Окинский район с "Большой землей".
Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию.
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