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Число погибших в ДТП с автобусом в Боливии выросло до 22 человек
Число погибших в ДТП с автобусом в Боливии выросло до 22 человек - РИА Новости, 21.07.2024
Число погибших в ДТП с автобусом в Боливии выросло до 22 человек
Число погибших в результате ДТП с автобусом на западе Боливии выросло до 22, раненых до 16, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:27
2024-07-21T17:27
2024-07-21T17:33
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом на западе Боливии выросло до 22, раненых до 16, сообщила газета El Deber. Ранее сообщалось о 10 погибших и 15 раненых. "Среди 22 погибших один чилиец. Пострадали 16 человек. Из них пятеро чилийцев", - отметило СМИ. Автобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком. Полиция полагает, что грузовик, у которого не было номерного знака, превысил скорость и выехал на встречную полосу движения. Автобус также шел на большой скорости.
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в мире, авто, боливия
Число погибших в ДТП с автобусом в Боливии выросло до 22 человек
El Deber: в ДТП с автобусом в Боливии погибли 22 человека, еще 16 пострадали
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл - РИА Новости.
Число погибших в результате ДТП с автобусом на западе Боливии выросло до 22, раненых до 16, сообщила газета El Deber
.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 15 раненых.
"Среди 22 погибших один чилиец. Пострадали 16 человек. Из них пятеро чилийцев", - отметило СМИ.
Автобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком.
Полиция полагает, что грузовик, у которого не было номерного знака, превысил скорость и выехал на встречную полосу движения. Автобус также шел на большой скорости.