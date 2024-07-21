https://ria.ru/20240721/chislo-1961059572.html

Число погибших в ДТП с автобусом в Боливии выросло до 22 человек

Число погибших в ДТП с автобусом в Боливии выросло до 22 человек - РИА Новости, 21.07.2024

Число погибших в ДТП с автобусом в Боливии выросло до 22 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом на западе Боливии выросло до 22, раненых до 16, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:27

2024-07-21T17:27

2024-07-21T17:33

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом на западе Боливии выросло до 22, раненых до 16, сообщила газета El Deber. Ранее сообщалось о 10 погибших и 15 раненых. "Среди 22 погибших один чилиец. Пострадали 16 человек. Из них пятеро чилийцев", - отметило СМИ. Автобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком. Полиция полагает, что грузовик, у которого не было номерного знака, превысил скорость и выехал на встречную полосу движения. Автобус также шел на большой скорости.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

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в мире, авто, боливия