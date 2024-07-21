Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился
Алаудинов: чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился
© Апты Алаудинов / TelegramКадр видео из Telegram-канала командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова
Кадр видео из Telegram-канала командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова
ГРОЗНЫЙ, 21 июл — РИА Новости. Ильяс Вахидов, выехавший на машине на городской пляж в городе Мариуполе, извинился за свой поступок, свидетельствует публикация в Telegram-канале командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова.
"Хотелось бы отметить, что я глубоко сожалею о содеянном и приношу извинения кому предоставил неудобства", — сказал Вахидов.
Он пояснил, что ему как представителю "чеченского народа", не следовало этого делать, тем более когда "Кадыров требует от представителей чеченского народа соблюдать закон и культуру, где бы ни находились".
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"Тем более когда наши братья участвуют в освобождении Донбасса и участвовали в освобождении города Мариуполя. Я очень сожалею и приношу извинения", — добавил Вахидов.
Ранее он с семьей заехал на машине на территорию городского пляжа в Мариуполе. Отдыхающие сделали ему замечание, возникла ссора. Позднее Алаудинов осудил действия чеченца и заявил, что недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений целой нации.
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