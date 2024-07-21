Рейтинг@Mail.ru
Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 21.07.2024 (обновлено: 21:23 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/chechenets-1961080952.html
Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился
Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился - РИА Новости, 21.07.2024
Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился
Ильяс Вахидов, выехавший на машине на городской пляж в городе Мариуполе, извинился за свой поступок, свидетельствует публикация в Telegram-канале командира... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:21
2024-07-21T21:23
мариуполь
донбасс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961080667_5:0:1271:712_1920x0_80_0_0_e1742dcd593600a281567db15c7d8343.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 июл — РИА Новости. Ильяс Вахидов, выехавший на машине на городской пляж в городе Мариуполе, извинился за свой поступок, свидетельствует публикация в Telegram-канале командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова."Хотелось бы отметить, что я глубоко сожалею о содеянном и приношу извинения кому предоставил неудобства", — сказал Вахидов.Он пояснил, что ему как представителю "чеченского народа", не следовало этого делать, тем более когда "Кадыров требует от представителей чеченского народа соблюдать закон и культуру, где бы ни находились".&quot;Тем более когда наши братья участвуют в освобождении Донбасса и участвовали в освобождении города Мариуполя. Я очень сожалею и приношу извинения&quot;, — добавил Вахидов.Ранее он с семьей заехал на машине на территорию городского пляжа в Мариуполе. Отдыхающие сделали ему замечание, возникла ссора. Позднее Алаудинов осудил действия чеченца и заявил, что недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений целой нации.
https://ria.ru/20240718/izvinenie-1960395967.html
https://ria.ru/20240717/krest-1960296927.html
мариуполь
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961080667_163:0:1112:712_1920x0_80_0_0_c817db26f91f2cbde8f3f7452c10229d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, донбасс, общество
Мариуполь, Донбасс, Общество
Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился

Алаудинов: чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился

© Апты Алаудинов / TelegramКадр видео из Telegram-канала командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова
Кадр видео из Telegram-канала командира спецназа Ахмат, заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Апты Алаудинов / Telegram
Кадр видео из Telegram-канала командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 21 июл — РИА Новости. Ильяс Вахидов, выехавший на машине на городской пляж в городе Мариуполе, извинился за свой поступок, свидетельствует публикация в Telegram-канале командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова.
"Хотелось бы отметить, что я глубоко сожалею о содеянном и приношу извинения кому предоставил неудобства", — сказал Вахидов.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Пранкеры из Тувы извинились за купание в аквариуме в красноярском магазине
18 июля, 07:40
Он пояснил, что ему как представителю "чеченского народа", не следовало этого делать, тем более когда "Кадыров требует от представителей чеченского народа соблюдать закон и культуру, где бы ни находились".
«

"Тем более когда наши братья участвуют в освобождении Донбасса и участвовали в освобождении города Мариуполя. Я очень сожалею и приношу извинения", — добавил Вахидов.

Ранее он с семьей заехал на машине на территорию городского пляжа в Мариуполе. Отдыхающие сделали ему замечание, возникла ссора. Позднее Алаудинов осудил действия чеченца и заявил, что недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений целой нации.
Извинения блогера, который растоптал христианский крест - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Осквернивший крест блогер извинился перед христианами
17 июля, 16:56
 
МариупольДонбассОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала