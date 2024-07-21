https://ria.ru/20240721/chechenets-1961080952.html

Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился

Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился - РИА Новости, 21.07.2024

Чеченец, выехавший на машине на пляж в Мариуполе, извинился

Ильяс Вахидов, выехавший на машине на городской пляж в городе Мариуполе, извинился за свой поступок, свидетельствует публикация в Telegram-канале командира... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:21

2024-07-21T20:21

2024-07-21T21:23

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ГРОЗНЫЙ, 21 июл — РИА Новости. Ильяс Вахидов, выехавший на машине на городской пляж в городе Мариуполе, извинился за свой поступок, свидетельствует публикация в Telegram-канале командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова."Хотелось бы отметить, что я глубоко сожалею о содеянном и приношу извинения кому предоставил неудобства", — сказал Вахидов.Он пояснил, что ему как представителю "чеченского народа", не следовало этого делать, тем более когда "Кадыров требует от представителей чеченского народа соблюдать закон и культуру, где бы ни находились"."Тем более когда наши братья участвуют в освобождении Донбасса и участвовали в освобождении города Мариуполя. Я очень сожалею и приношу извинения", — добавил Вахидов.Ранее он с семьей заехал на машине на территорию городского пляжа в Мариуполе. Отдыхающие сделали ему замечание, возникла ссора. Позднее Алаудинов осудил действия чеченца и заявил, что недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений целой нации.

https://ria.ru/20240718/izvinenie-1960395967.html

https://ria.ru/20240717/krest-1960296927.html

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мариуполь, донбасс, общество