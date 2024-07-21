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В Подмосковье задержали мужчину, снесшего кувалдой голову бюста Сталина
В Подмосковье задержали мужчину, снесшего кувалдой голову бюста Сталина - РИА Новости, 21.07.2024
В Подмосковье задержали мужчину, снесшего кувалдой голову бюста Сталина
Задержан мужчина, снесший кувалдой голову бюста Иосифа Сталина, расположенного в одном из парков Звенигорода в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:44
2024-07-21T18:44
2024-07-21T18:44
происшествия
звенигород
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россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, снесший кувалдой голову бюста Иосифа Сталина, расположенного в одном из парков Звенигорода в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области. Ранее сообщалось, что ведется поиск мужчины, снесшего в неадекватном состоянии голову бюста Сталина. "Сотрудники подмосковной полиции задержали мужчину, повредившего памятники в Звенигороде... В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Уточняется, что фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240713/pamyatnik-1959427590.html
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происшествия, звенигород, московская область (подмосковье), россия, иосиф сталин (джугашвили)
Происшествия, Звенигород, Московская область (Подмосковье), Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Подмосковье задержали мужчину, снесшего кувалдой голову бюста Сталина
В Звенигороде задержали мужчину, снесшего кувалдой голову бюста Сталина