https://ria.ru/20240721/byust-1961069035.html

В Подмосковье задержали мужчину, снесшего кувалдой голову бюста Сталина

В Подмосковье задержали мужчину, снесшего кувалдой голову бюста Сталина - РИА Новости, 21.07.2024

В Подмосковье задержали мужчину, снесшего кувалдой голову бюста Сталина

Задержан мужчина, снесший кувалдой голову бюста Иосифа Сталина, расположенного в одном из парков Звенигорода в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:44

2024-07-21T18:44

2024-07-21T18:44

происшествия

звенигород

московская область (подмосковье)

россия

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Задержан мужчина, снесший кувалдой голову бюста Иосифа Сталина, расположенного в одном из парков Звенигорода в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области. Ранее сообщалось, что ведется поиск мужчины, снесшего в неадекватном состоянии голову бюста Сталина. "Сотрудники подмосковной полиции задержали мужчину, повредившего памятники в Звенигороде... В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Уточняется, что фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240713/pamyatnik-1959427590.html

звенигород

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, звенигород, московская область (подмосковье), россия, иосиф сталин (джугашвили)