https://ria.ru/20240721/buryatiya-1961063639.html

В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда

В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда - РИА Новости, 21.07.2024

В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда

Около 200 туристов размещены в пунктах временного содержания в селе Туран Тункинского района Бурятии, где на федеральной трассе А-333 из-за размыва подъезда к... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:03

2024-07-21T18:03

2024-07-21T18:03

происшествия

туран

окинский район

тункинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. Около 200 туристов размещены в пунктах временного содержания в селе Туран Тункинского района Бурятии, где на федеральной трассе А-333 из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан остановлено движение автотранспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Порядка 200 человек туристов сейчас находятся в пунктах временного размещения", - сказал представитель пресс-службы. Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщали, что проехать до места назначения не смогли туристы, следовавшие на курорт "Нилова Пустынь", для них организованы пункты временного размещения в школе и детсаду Турана, подвозится вода и горячее питание. Днем в воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан было остановлено движение автотранспорта. Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в данном направлении, так как проезда и объезда автодороги нет. На данный момент дорожного сообщения нет для населения пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. На территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Ведутся восстановительные работы, с двух карьеров свозится скальный грунт. В настоящий момент в работе задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор, в ближайшее время планируется увеличить количество техники до 25. Работы будут вестись всю ночь в две смены. По предварительным данным, время восстановления движения по мосту - 15 часов.

https://ria.ru/20240710/vyplaty-1958779038.html

https://ria.ru/20240714/rossija-1959527618.html

туран

окинский район

тункинский район

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происшествия, туран, окинский район, тункинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)