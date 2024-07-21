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В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда - РИА Новости, 21.07.2024
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18:03 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/buryatiya-1961063639.html
В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда
В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда - РИА Новости, 21.07.2024
В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда
Около 200 туристов размещены в пунктах временного содержания в селе Туран Тункинского района Бурятии, где на федеральной трассе А-333 из-за размыва подъезда к... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:03
2024-07-21T18:03
происшествия
туран
окинский район
тункинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. Около 200 туристов размещены в пунктах временного содержания в селе Туран Тункинского района Бурятии, где на федеральной трассе А-333 из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан остановлено движение автотранспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Порядка 200 человек туристов сейчас находятся в пунктах временного размещения", - сказал представитель пресс-службы. Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщали, что проехать до места назначения не смогли туристы, следовавшие на курорт "Нилова Пустынь", для них организованы пункты временного размещения в школе и детсаду Турана, подвозится вода и горячее питание. Днем в воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан было остановлено движение автотранспорта. Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в данном направлении, так как проезда и объезда автодороги нет. На данный момент дорожного сообщения нет для населения пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. На территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Ведутся восстановительные работы, с двух карьеров свозится скальный грунт. В настоящий момент в работе задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор, в ближайшее время планируется увеличить количество техники до 25. Работы будут вестись всю ночь в две смены. По предварительным данным, время восстановления движения по мосту - 15 часов.
https://ria.ru/20240710/vyplaty-1958779038.html
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туран
окинский район
тункинский район
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происшествия, туран, окинский район, тункинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туран, Окинский район, Тункинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда

В Бурятии 200 туристов разместили в ПВР из-за размыва подъезда к мосту

© Фото : ГУ МЧС по Республике БурятияПовреждение моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии
Повреждение моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : ГУ МЧС по Республике Бурятия
Повреждение моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. Около 200 туристов размещены в пунктах временного содержания в селе Туран Тункинского района Бурятии, где на федеральной трассе А-333 из-за размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан остановлено движение автотранспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Порядка 200 человек туристов сейчас находятся в пунктах временного размещения", - сказал представитель пресс-службы.
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Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщали, что проехать до места назначения не смогли туристы, следовавшие на курорт "Нилова Пустынь", для них организованы пункты временного размещения в школе и детсаду Турана, подвозится вода и горячее питание.
Днем в воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан было остановлено движение автотранспорта. Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в данном направлении, так как проезда и объезда автодороги нет. На данный момент дорожного сообщения нет для населения пяти поселков Тункинского и всех населенных пунктов Окинского районов. Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. На территории Тункинского и Окинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
Ведутся восстановительные работы, с двух карьеров свозится скальный грунт. В настоящий момент в работе задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор, в ближайшее время планируется увеличить количество техники до 25. Работы будут вестись всю ночь в две смены. По предварительным данным, время восстановления движения по мосту - 15 часов.
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ПроисшествияТуранОкинский районТункинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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