https://ria.ru/20240721/buryatiya-1961039436.html
В Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули ПВР
В Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули ПВР - РИА Новости, 21.07.2024
В Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули ПВР
В Тункинском районе Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули пункт временного содержания, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T14:38
2024-07-21T14:38
2024-07-21T15:54
происшествия
тункинский район
туран
слюдянка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. В Тункинском районе Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули пункт временного содержания, сообщил региональный главк МЧС России. "На месте выставлено два поста ГИБДД. Имеется пять пунктов питания (три кафе в населенном пункте Кырен и два — в населенном пункте Туран). На базе МБОУ "Туранская СОШ" развернут пункт временного размещения", — говорится в заявлении.Местная прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит исполнение законодательства при содержании автодороги и моста, а также законность процессуального решения, принятого управлением Следственного комитета по республике.В воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 остановили движение автотранспорта из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан. В ближайшее время начнется отсыпка скальным грунтом. Для этого задействуют пять дорожных рабочих, 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор. Спецтехника выехала из города Слюдянка и села Харбяты.Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в этом направлении, поскольку проезда и объезда автодороги нет. По данным из соцсетей, мост соединяет села Монды, Мойготы, Туран и курорт Нилова Пустынь с райцентром Тункинского района — селом Кырен, а также весь Окинский район с "Большой землей". Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию.
https://ria.ru/20240710/vyplaty-1958779038.html
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происшествия, тункинский район, туран, слюдянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тункинский район, Туран, Слюдянка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули ПВР
МЧС: в Тункинском районе Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули ПВР