https://ria.ru/20240721/buryatiya-1961039436.html

В Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули ПВР

В Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули ПВР - РИА Новости, 21.07.2024

В Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули ПВР

В Тункинском районе Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули пункт временного содержания, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:38

2024-07-21T14:38

2024-07-21T15:54

происшествия

тункинский район

туран

слюдянка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 21 июл — РИА Новости. В Тункинском районе Бурятии, где размыло подъезд к мосту, развернули пункт временного содержания, сообщил региональный главк МЧС России. "На месте выставлено два поста ГИБДД. Имеется пять пунктов питания (три кафе в населенном пункте Кырен и два — в населенном пункте Туран). На базе МБОУ "Туранская СОШ" развернут пункт временного размещения", — говорится в заявлении.Местная прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит исполнение законодательства при содержании автодороги и моста, а также законность процессуального решения, принятого управлением Следственного комитета по республике.В воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 остановили движение автотранспорта из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан. В ближайшее время начнется отсыпка скальным грунтом. Для этого задействуют пять дорожных рабочих, 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и экскаватор. Спецтехника выехала из города Слюдянка и села Харбяты.Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в этом направлении, поскольку проезда и объезда автодороги нет. По данным из соцсетей, мост соединяет села Монды, Мойготы, Туран и курорт Нилова Пустынь с райцентром Тункинского района — селом Кырен, а также весь Окинский район с "Большой землей". Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию.

https://ria.ru/20240710/vyplaty-1958779038.html

https://ria.ru/20240710/mchs-1958778043.html

тункинский район

туран

слюдянка

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происшествия, тункинский район, туран, слюдянка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)