https://ria.ru/20240721/buryatiya-1961025876.html

На федеральной трассе в Бурятии размыло подъезд к мосту

На федеральной трассе в Бурятии размыло подъезд к мосту - РИА Новости, 21.07.2024

На федеральной трассе в Бурятии размыло подъезд к мосту

Подъезд к мосту размыло на федеральной автодороге А-333 "Култук - Монды - граница с Монголией" в Бурятии, движение транспорта полностью остановлено, сообщает... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:40

2024-07-21T12:40

2024-07-21T12:48

происшествия

слюдянка

туран

тункинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 21 июл – РИА Новости. Подъезд к мосту размыло на федеральной автодороге А-333 "Култук - Монды - граница с Монголией" в Бурятии, движение транспорта полностью остановлено, сообщает Минтранс республики в Telegram-канале."21 июля 2024 года в 15:10 (10.15 мск) на 142-м км автодороги А-333 (мост через реку Больщой Зангисан) остановлено движение автомобильного транспорта. По причине частичного подмыва земляного полотна (подходов к мосту). По предварительным данным, произошло обрушение в районе переходной плиты моста", - говорится в сообщении.Отмечается, что руководство и специалисты ФКУ Упрдор "Южный Байкал" совместно с представителями подрядной организации на месте оценили ситуацию на автодороге, выработаны оперативные мероприятия."Для возобновления движения планируются мероприятия по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом", - подчеркнули в министерстве.По их данным, в работе будет задействовано 20 самосвалов, 2 фронтальных погрузчика, один экскаватор и 5 дорожных рабочих. Спецтехника выехала из города Слюдянка и населенного пункта Харбяты. В ближайшее время начнутся работы по отсыпке подмывов к мосту.Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в данном направлении, так как проезда и объезда автодороги нет.В соцсетях пишут, что мост соединяет сёла Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова пустынь с райцентром Тункинского района - селом Кырен, и весь Окинский район с "большой землей". Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию.

https://ria.ru/20240611/pavodok-1952087093.html

https://ria.ru/20240406/puti-1938282104.html

слюдянка

туран

тункинский район

республика бурятия

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происшествия, слюдянка, туран, тункинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия