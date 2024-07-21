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Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 21.07.2024
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12:26 21.07.2024 (обновлено: 12:36 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/botulizm-1961024486.html
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 21.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Одиннадцать человек с ботулизмом ещё остаются в больницах, восемь из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:26
2024-07-21T12:36
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
нижегородская область
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек с ботулизмом ещё остаются в больницах, восемь из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России."Одиннадцать человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких",- говорится в сообщении.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижегородская область, москва, россия, происшествия
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Нижегородская область, Москва, Россия, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав: 11 человек с ботулизмом остаются в больницах, 8 из них в реанимации

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек с ботулизмом ещё остаются в больницах, восемь из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Одиннадцать человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких",- говорится в сообщении.
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиНижегородская областьМоскваРоссияПроисшествия
 
 
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