https://ria.ru/20240721/botulizm-1961024486.html
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 21.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Одиннадцать человек с ботулизмом ещё остаются в больницах, восемь из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:26
2024-07-21T12:26
2024-07-21T12:36
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
нижегородская область
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек с ботулизмом ещё остаются в больницах, восемь из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России."Одиннадцать человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких",- говорится в сообщении.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
нижегородская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижегородская область, москва, россия, происшествия
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Нижегородская область, Москва, Россия, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав: 11 человек с ботулизмом остаются в больницах, 8 из них в реанимации