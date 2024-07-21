https://ria.ru/20240721/botulizm-1961024486.html

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 21.07.2024

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Одиннадцать человек с ботулизмом ещё остаются в больницах, восемь из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:26

2024-07-21T12:26

2024-07-21T12:36

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

нижегородская область

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек с ботулизмом ещё остаются в больницах, восемь из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России."Одиннадцать человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них - в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких",- говорится в сообщении.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

нижегородская область

москва

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, нижегородская область, москва, россия, происшествия