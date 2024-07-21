https://ria.ru/20240721/bombardirovschik-1961032562.html

Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией

Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией - РИА Новости, 21.07.2024

Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией

Министерство обороны Финляндии сообщило, что два американских бомбардировщика B-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве страны. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:39

2024-07-21T13:39

2024-07-21T13:39

финляндия

россия

сша

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миг-29

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии сообщило, что два американских бомбардировщика B-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве страны. "Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля", — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства. В полете участвовали два американских самолета-заправщика KC-135 и один самолет-заправщик KC-46, уточняет минобороны. Самолеты направлялись из Норвегии на юг над Лапландией, уточняет финское МО. Ранее Министерство обороны России сообщило, что истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух для недопущения нарушения границы бомбардировщикамиВ-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. По данным Минобороны, при приближении российских истребителей бомбардировщики США выполнили разворот от госграницы РФ.

https://ria.ru/20240312/polet-1932592534.html

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финляндия, россия, сша, b-52, миг-29, миг-31