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Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией - РИА Новости, 21.07.2024
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13:39 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/bombardirovschik-1961032562.html
Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией
Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией - РИА Новости, 21.07.2024
Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией
Министерство обороны Финляндии сообщило, что два американских бомбардировщика B-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве страны. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:39
2024-07-21T13:39
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии сообщило, что два американских бомбардировщика B-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве страны. "Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля", — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства. В полете участвовали два американских самолета-заправщика KC-135 и один самолет-заправщик KC-46, уточняет минобороны. Самолеты направлялись из Норвегии на юг над Лапландией, уточняет финское МО. Ранее Министерство обороны России сообщило, что истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух для недопущения нарушения границы бомбардировщикамиВ-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. По данным Минобороны, при приближении российских истребителей бомбардировщики США выполнили разворот от госграницы РФ.
https://ria.ru/20240312/polet-1932592534.html
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финляндия, россия, сша, b-52, миг-29, миг-31
Финляндия, Россия, США, B-52, МиГ-29, МиГ-31
Бомбардировщики США провели тренировочный полет над Финляндией

Минобороны Финляндии: два американских B-52 провели тренировочный полет

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisДва стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии сообщило, что два американских бомбардировщика B-52 провели тренировочный полет в воздушном пространстве страны.
«
"Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля", — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства.
В полете участвовали два американских самолета-заправщика KC-135 и один самолет-заправщик KC-46, уточняет минобороны. Самолеты направлялись из Норвегии на юг над Лапландией, уточняет финское МО.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух для недопущения нарушения границы бомбардировщикамиВ-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. По данным Минобороны, при приближении российских истребителей бомбардировщики США выполнили разворот от госграницы РФ.
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