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Жара расплавила асфальт в турецком Бодруме - РИА Новости, 21.07.2024
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14:23 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/bodrum-1961037909.html
Жара расплавила асфальт в турецком Бодруме
Жара расплавила асфальт в турецком Бодруме - РИА Новости, 21.07.2024
Жара расплавила асфальт в турецком Бодруме
Невыносимая жара наблюдается в турецком курортном Бодруме, температура продолжает держаться на отметке выше 40 градусов, в ряде районов расплавился асфальт,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T14:23
2024-07-21T14:23
бодрум
в мире
турция
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Невыносимая жара наблюдается в турецком курортном Бодруме, температура продолжает держаться на отметке выше 40 градусов, в ряде районов расплавился асфальт, передал телеканал TGRT Haber. "Турция борется с жаркой погодой. В районе Бодрума в Мугле последние несколько дней царит экстремальная жара. Температура воздуха поднялась до 44 градусов, что привело к плавлению асфальта на дорогах. Это создало трудности для жителей сельских районов и водителей, проезжающих по этим дорогам", - передал телеканал. "На следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса", - уточнил телеканал.
https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903673766.html
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бодрум, в мире, турция, мугла (провинция)
Бодрум, В мире, Турция, Мугла (провинция)

Жара расплавила асфальт в турецком Бодруме

© Фото : соцсетиРасплавленный асфальт в турецком Бодруме
Расплавленный асфальт в турецком Бодруме - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : соцсети
Расплавленный асфальт в турецком Бодруме
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Невыносимая жара наблюдается в турецком курортном Бодруме, температура продолжает держаться на отметке выше 40 градусов, в ряде районов расплавился асфальт, передал телеканал TGRT Haber.
"Турция борется с жаркой погодой. В районе Бодрума в Мугле последние несколько дней царит экстремальная жара. Температура воздуха поднялась до 44 градусов, что привело к плавлению асфальта на дорогах. Это создало трудности для жителей сельских районов и водителей, проезжающих по этим дорогам", - передал телеканал.
"На следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса", - уточнил телеканал.
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