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Жара расплавила асфальт в турецком Бодруме

Жара расплавила асфальт в турецком Бодруме - РИА Новости, 21.07.2024

Жара расплавила асфальт в турецком Бодруме

Невыносимая жара наблюдается в турецком курортном Бодруме, температура продолжает держаться на отметке выше 40 градусов, в ряде районов расплавился асфальт,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:23

2024-07-21T14:23

2024-07-21T14:23

бодрум

в мире

турция

мугла (провинция)

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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Невыносимая жара наблюдается в турецком курортном Бодруме, температура продолжает держаться на отметке выше 40 градусов, в ряде районов расплавился асфальт, передал телеканал TGRT Haber. "Турция борется с жаркой погодой. В районе Бодрума в Мугле последние несколько дней царит экстремальная жара. Температура воздуха поднялась до 44 градусов, что привело к плавлению асфальта на дорогах. Это создало трудности для жителей сельских районов и водителей, проезжающих по этим дорогам", - передал телеканал. "На следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха на 2-3 градуса", - уточнил телеканал.

https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903673766.html

бодрум

турция

мугла (провинция)

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бодрум, в мире, турция, мугла (провинция)