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Немецкая разведка испытывает дефицит кадров, пишут СМИ

Немецкая разведка испытывает дефицит кадров, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024

Немецкая разведка испытывает дефицит кадров, пишут СМИ

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) испытывает дефицит кадров: более 700 вакансий сейчас не заполнены, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:24

2024-07-21T14:24

2024-07-21T14:24

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федеральная разведывательная служба германии

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) испытывает дефицит кадров: более 700 вакансий сейчас не заполнены, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свою информацию. "В настоящее время в BND работают 6500 мужчин и женщин. По данным Bild, более 700 должностей не заполнены", - пишет издание. Кроме того, отмечается, что многие не желают отказываться от домашнего офиса, к которому привыкли во время коронавируса и где проводят один день в неделю без доступа к рабочему компьютеру и файлам. Помимо прочего, по информации газеты, у сотрудников разведки количество больничных выше, чем у остального населения страны. Уточняется, что более 1000 сотрудников BND отсутствовали 30 и более дней по болезни. Отмечается, что у сотрудника разведки вызывает раздражение так называемый "принцип ротации", при котором, например, специалисты по северокорейской ракетной программе вынуждены заниматься контролем и бюджетами, а эксперты по России вместо тем вокруг Кремля заняты наркокартелями в Южной Америке. Как выяснила газета Bild am Sonntag, почти 800 агентов разведки - действующие солдаты, прикомандированные бундесвером к BND. В то время как бундесвер сам также испытывает острую нехватку кадров и вряд ли сможет обойтись без этих солдат в случае нападения на страну НАТО, пишет издание. По данным газеты, новых мотивированных кадров разведки найти также очень сложно, несмотря на запуск рекламной кампании в марте, которая завладела вниманием почти 10 миллионов пользователей интернета. Ее результатом стали 10000 кандидатов, однако, как утверждает издание, ни один из них не был привлечен к работе. Уточняется, что процесс подачи заявления у одного кандидата занимает 13 месяцев и обходится налогоплательщикам более, чем 100 000 евро на одного человека. При этом обычно около 40% претендентов на высший уровень, необходимый для шпионов, не проходят проверку на благонадежность.

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

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в мире, россия, южная америка, федеральная разведывательная служба германии, нато