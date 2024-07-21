https://ria.ru/20240721/biden-1961100627.html

В демпартии оценили решение Байдена о выходе из гонки

В демпартии оценили решение Байдена о выходе из гонки - РИА Новости, 22.07.2024

В демпартии оценили решение Байдена о выходе из гонки

Решение президента США Джо Байдена прекратить предвыборную кампанию является лучшим, что сейчас могло произойти для Демократической партии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-21T23:55

2024-07-21T23:55

2024-07-22T00:17

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Решение президента США Джо Байдена прекратить предвыборную кампанию является лучшим, что сейчас могло произойти для Демократической партии, заявил РИА Новости член Демократического комитета округа Олбани в штате Нью-Йорк Антон Конев. "Это решение — лучшее, что могло сейчас произойти для Демократической партии. Оно позволит демократам перегруппироваться и объединиться", - сказал Конев. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Конев отметил, что предвыборная кампания Байдена привела к разделению в стане демократов. "Теперь настало время объединяться. Мы не хотим, чтобы президентом на следующие четыре года вновь стал Дональд Трамп", - сказал он. По его словам, пора еще рано говорить, кто станет кандидатом от демократов. Однако он не исключил, что таковой станет Харрис. "Наиболее вероятно, что это будет вице-президент Харрис, но партия еще не приняла решение", - отметил Конев. Национальный съезд Демократической партии пройдет в Чикаго с 19 по 22 августа.

https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html

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в мире, сша, олбани, нью-йорк (город), джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024