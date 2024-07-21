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Никто не знает, понимал ли Байден, что подписывал, заявила Захарова
Никто не знает, понимал ли Байден, что подписывал, заявила Захарова - РИА Новости, 21.07.2024
Никто не знает, понимал ли Байден, что подписывал, заявила Захарова
Никто не знает, понимал ли Джо Байден, какие документы он подписывал на посту президента США все 3,5 года своего пребывания у власти, при том что его действия... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:58
2024-07-21T22:58
2024-07-21T22:58
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Никто не знает, понимал ли Джо Байден, какие документы он подписывал на посту президента США все 3,5 года своего пребывания у власти, при том что его действия привели к кризису на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. "Это стало глобальной трагедией тогда, когда привели к власти беспомощного человека Джо Байдена, который на протяжении 3,5 лет непонятно каким образом подмахивал решения, которые привели к мировому кризису", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live". Она пояснила, что имеет ввиду ситуацию на Украине, которая привела в том числе к расползанию оружия по европейскому континенту. "(Трагедию) с формированием впервые на европейском континенте, на территории европейской страны с христианской историей террористической группировки странового масштаба. Это ли не трагедия, это ли не чудовищное явление нашего времени. И никто не знает - он понимал, Байден, что подписывает, или не понимал... А многие говорили, что именно такой человек нужен был у власти, чтобы он не осознавал, что с ним происходит, что вокруг происходит, и что он подписывает", - отметила она.
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948386727.html
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В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Мария Захарова, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Никто не знает, понимал ли Байден, что подписывал, заявила Захарова
Захарова: никто не знает, понимал ли Байден, какие документы подписывал на посту