https://ria.ru/20240721/biden-1961092832.html

Эксперт назвал причину выхода Байдена из президентской гонки

Эксперт назвал причину выхода Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 21.07.2024

Эксперт назвал причину выхода Байдена из президентской гонки

Причинами решения Джо Байдена о снятии своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах являются не состояние здоровья и атмосфера недоверия, а... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:27

2024-07-21T22:27

2024-07-21T22:28

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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Причинами решения Джо Байдена о снятии своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах являются не состояние здоровья и атмосфера недоверия, а предпочтение американского общества, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. "На самом деле, проблемами Байдена были не только его преклонный возраст и связанная с этим атмосфера недоверия. Например, среднестатистический американский избиратель был доволен относительным облегчением состояния экономики во время президентства Трампа (экс-президента и нынешнего кандидата республиканцев, Дональда – ред.), поскольку он поддерживал инвестиции американских компаний. Демократы, с другой стороны, отдали приоритет зелёной энергетике и более глобальным инвестициям, это решение привело к не очень хорошей обстановке для американской экономики. Кроме того, демократы получили серьёзную реакцию из-за своей иммиграционной политики", - отметил собеседник агентства. По его словам, помимо этого, снижение сдерживания США во всем мире, особенно в зонах конфликтов, при администрации Байдена снизило популярность демократов. "В результате мы видим, что американское общество обратилось к консервативным кандидатам как реакцией на ультралиберальную политику демократов, а не особенно на личные ошибки Байдена и проблемы со здоровьем. Таким образом, выдвижение нового кандидата от Демократической партии было ожидаемым событием, но, похоже, это не помешает возможной победе Трампа", - заключил он.

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

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в мире, сша, джо байден, выборы в европарламент — 2024