Захарова призвала расследовать сговор СМИ, скрывавших правду о Байдене
Захарова призвала расследовать сговор СМИ, скрывавших правду о здоровье Байдена
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В США должны расследовать сговор политиков и СМИ, скрывавших правду о ментальном здоровье президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
"Следующим шагом после письменного заявления Байдена о выходе из предвыборной гонки, должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии", — написала она.
В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.
Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он не раз оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом — пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.
Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".
Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.
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