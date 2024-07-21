https://ria.ru/20240721/belorussija-1961076667.html
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах - РИА Новости, 21.07.2024
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах
На западных границах Белоруссия сложилась сложная ситуация из-за милитаризации в сопредельных странах, заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:43
2024-07-21T19:43
2024-07-21T22:11
белоруссия
украина
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758172234_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_aefe7a9e91fe19b2ec2fe6e7e2c3f48a.jpg
МИНСК, 21 июл — РИА Новости. На западных границах Белоруссия сложилась сложная ситуация из-за милитаризации в сопредельных странах, заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в интервью ОНТ."Обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Это наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание вблизи государственной границы широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований", — рассказал он.Молостов добавил, что сейчас нет взаимодействия с коллегами из соседних стран ЕС и Украины на том уровне, который был раньше. В этом он обвинил представителей этих государств."Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить", — пояснил глава ведомства. При этом он подчеркнул, что все еще остались контакты для решения вопросов, которые возникают "так или иначе" на границе, в частности, в пунктах пропуска.
https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959444493.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758172234_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_9f1d7248cc42822736d822a3dcc5f59a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, евросоюз, в мире
Белоруссия, Украина, Евросоюз, В мире
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах
Погранкомитет Белоруссии: милитаризация осложняет ситуацию на западных границах
МИНСК, 21 июл — РИА Новости.
На западных границах Белоруссия сложилась сложная ситуация из-за милитаризации в сопредельных странах, заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в интервью
ОНТ.
"Обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Это наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание вблизи государственной границы широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований", — рассказал он.
Молостов добавил, что сейчас нет взаимодействия с коллегами из соседних стран ЕС и Украины
на том уровне, который был раньше. В этом он обвинил представителей этих государств.
"Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить", — пояснил глава ведомства.
При этом он подчеркнул, что все еще остались контакты для решения вопросов, которые возникают "так или иначе" на границе, в частности, в пунктах пропуска.