https://ria.ru/20240721/belorussija-1961076667.html

В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах

В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах - РИА Новости, 21.07.2024

В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах

На западных границах Белоруссия сложилась сложная ситуация из-за милитаризации в сопредельных странах, заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:43

2024-07-21T19:43

2024-07-21T22:11

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МИНСК, 21 июл — РИА Новости. На западных границах Белоруссия сложилась сложная ситуация из-за милитаризации в сопредельных странах, заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в интервью ОНТ."Обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Это наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание вблизи государственной границы широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований", — рассказал он.Молостов добавил, что сейчас нет взаимодействия с коллегами из соседних стран ЕС и Украины на том уровне, который был раньше. В этом он обвинил представителей этих государств."Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить", — пояснил глава ведомства. При этом он подчеркнул, что все еще остались контакты для решения вопросов, которые возникают "так или иначе" на границе, в частности, в пунктах пропуска.

https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959444493.html

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белоруссия, украина, евросоюз, в мире