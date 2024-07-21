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В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах - РИА Новости, 21.07.2024
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19:43 21.07.2024 (обновлено: 22:11 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/belorussija-1961076667.html
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах - РИА Новости, 21.07.2024
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах
На западных границах Белоруссия сложилась сложная ситуация из-за милитаризации в сопредельных странах, заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:43
2024-07-21T22:11
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МИНСК, 21 июл — РИА Новости. На западных границах Белоруссия сложилась сложная ситуация из-за милитаризации в сопредельных странах, заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в интервью ОНТ."Обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Это наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание вблизи государственной границы широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований", — рассказал он.Молостов добавил, что сейчас нет взаимодействия с коллегами из соседних стран ЕС и Украины на том уровне, который был раньше. В этом он обвинил представителей этих государств."Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить", — пояснил глава ведомства. При этом он подчеркнул, что все еще остались контакты для решения вопросов, которые возникают "так или иначе" на границе, в частности, в пунктах пропуска.
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белоруссия, украина, евросоюз, в мире
Белоруссия, Украина, Евросоюз, В мире
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах

Погранкомитет Белоруссии: милитаризация осложняет ситуацию на западных границах

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПограничный столб на белорусско-польской границе
Пограничный столб на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пограничный столб на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 21 июл — РИА Новости. На западных границах Белоруссия сложилась сложная ситуация из-за милитаризации в сопредельных странах, заявил глава госпгоспогранкомитета Константин Молостов в интервью ОНТ.
"Обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Это наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание вблизи государственной границы широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований", — рассказал он.
Молостов добавил, что сейчас нет взаимодействия с коллегами из соседних стран ЕС и Украины на том уровне, который был раньше. В этом он обвинил представителей этих государств.
"Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить", — пояснил глава ведомства.
При этом он подчеркнул, что все еще остались контакты для решения вопросов, которые возникают "так или иначе" на границе, в частности, в пунктах пропуска.
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