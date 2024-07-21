https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html

Впервые в истории: решение Байдена выйти из гонки поставило Америку в тупик

Впервые в истории: решение Байдена выйти из гонки поставило Америку в тупик - РИА Новости, 21.07.2024

Впервые в истории: решение Байдена выйти из гонки поставило Америку в тупик

Американский президент официально заявил о выходе из предвыборной кампании. Главе государства понадобился без малого месяц, чтобы попытаться спасти... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:28

2024-07-21T23:28

2024-07-21T23:41

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американский президент официально заявил о выходе из предвыборной кампании. Главе государства понадобился без малого месяц, чтобы попытаться спасти Демократическую партию. Впервые всерьез о замене кандидата заговорили после его провала на дебатах с конкурентом от республиканцев. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Судьбоносные дебатыВозраст и Байдена (81 год), и Дональда Трампа (78 лет) — давний предмет спора среди американских политологов, которые сходятся в том, что ни один кандидат не выглядит предпочтительным для граждан.Однако до 27 июня казалось, что шансы возрастных политиков примерно равны. Прошедшие в тот день дебаты переломили ситуацию. О замене Джо стали открыто говорить его соратники-демократы. Президент не просто слил дискуссию, но и продемонстрировал: во втором раунде на него полагаться не стоит. Хотя дебаты проходили на продемократическом CNN, симпатии двух третей зрителей оказались на стороне Трампа.Тем не менее Байдена пришлось уговаривать долго. Вероятно, сказалось то, что замены ему в рядах "ослов" (демократов) не просматривалось.Но в воскресенье, 21 июля, "Сонный Джо" (как прозвал его соперник), признал реальность и покинул гонку. "Думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении обязанностей как президента до конца своего срока", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).Трамп теперь — самый возрастной кандидат в истории президентских выборов в Штатах.Такого не былоИстория Байдена — без преувеличения беспрецедентная. Американская политика знает только один случай, когда очевидный претендент на второй срок вышел из гонки. Это Линдон Джонсон — в 1968-м.Но и тогда был нюанс. Джонсон, зная о своих плохих рейтингах, даже не проходил через процедуру предварительных внутрипартийных выборов — праймериз. Вместо него автоматически кандидатом стал вице-президент Хьюберт Хамфри. Это облегчало задачу демократам, поскольку заместитель формально прошел через партийный фильтр.Сейчас же "ослам" (прозвище демократов) не понятно, что делать. Голоса от предварительных выборов — у Байдена. За него должны высказаться делегаты во время августовского съезда демпартии. Просто потому, что рядовые избиратели дали им право голосовать именно за Байдена, а не за кого угодно из демократов.Невнятные запасныеОчевидно, что демократы найдут лазейку, чтобы выдвинуть кандидата на замену, пусть прежде они с подобным не сталкивались. До конвенции в августе почти месяц, крайняя мера — экспресс-праймериз, чтобы выбрать кого-то, кроме Байдена.Главная проблема в другом: у демократов кадровый голод. Хотя в СМИ регулярно мелькают фамилии вице-президента Камалы Харрис или, например, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, у них несравнимый с трамповским политический капитал. И даже, в отличие от Байдена, они просто не успели подготовиться к роли партийных номинантов.Американская пресса уже пишет, что именно Харрис выдвинут на августовской конвенции. Это логично и предсказуемо, как и в случае с парой Джонсон — Хамфри. Но пример 1968-го не слишком оптимистичен для демократов. Хамфри тогда проиграл. Харрис сейчас рискует повторить ту же судьбу.Пока она пользуется декларативной поддержкой однопартийцев. Среди сторонников — бывший президент Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари. Но опросы не на стороне Харрис. Трампу она предварительно проигрывает пару процентов, и это еще наилучший для нее вариант: республиканцы, судя по заявлениям, вообще не считают ее за серьезного соперника. Сам экс-президент заявил, что над куда менее опытной и харизматичной Харрис ему проще будет одержать победу, чем над Байденом.Единственный представитель демократов, кто, судя по опросам, мог бы составить конкуренцию Трампу, — Мишель Обама. Однако, во-первых, довольно трудно "передать" ей голоса делегатов, голосовавших на праймериз за Байдена. Во-вторых — в июне она дала понять, что не будет участвовать в выборах. Не все так однозначноПроигрывая в краткосрочной перспективе, демократы тем не менее подстраховываются на длинную дистанцию. Трамп и до дебатов то и дело обгонял Байдена в опросах. Итоги июньской дискуссии лишь подтвердили этот тренд.Если бы Байден сейчас не снялся, он с большой долей вероятности в ноябре проиграл бы Трампу. Если же республиканцу, за плечами которого уже один относительно успешный срок, уступит условная Харрис, потери для "ослов" в репутационном смысле будут некритичными. И второй срок Трампа они смогут использовать, чтобы наконец-то сформировать пул новых кандидатов в Овальный кабинет.Кроме того, в 2026-м США ждут промежуточные выборы в конгресс. И тут исторический опыт уже на стороне демократов: как правило одну из палат парламента берет оппозиционная партия. То есть, потеряв Белый дом, "ослы" могут рассчитывать на частичное сохранение власти.Сейчас же главный вопрос в том, как именно демпартия обставит замену кандидата. Очевидно, что во избежание критики со стороны республиканцев процедуру попробуют сделать максимально прозрачной. Шансов для победы над Трампом это все едва ли прибавит, но по крайней мере поможет избежать позорного проигрыша.

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в мире, америка, калифорния, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024