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СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше - РИА Новости, 22.07.2024
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22:09 21.07.2024 (обновлено: 00:23 22.07.2024)
https://ria.ru/20240721/bayden-1961091951.html
СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше
СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше
Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена и его команда в Белом доме узнали о его решении выйти из президентской РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-21T22:09
2024-07-22T00:23
джо байден
в мире
выборы президента сша — 2024
сша
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена и его команда в Белом доме узнали о его решении выйти из президентской гонки незадолго до публикации соответствущего заявления, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис."По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Джо Байден проинформировал руководство предвыборного штаба и команду Белого дома о том, что он выйдет из президентской гонки, незадолго до того, как было опубликовано письмо. Чиновник сообщил, что президент Джо Байден размышлял об этом последние пару дней", - сообщил телеканал.Так, как утверждается, самые высокопоставленные члены команды узнали о решении почти за минуту до официальной публикации, в то время как другие узнали уже из соцсетей.В то же время его старший советник Анита Данн, которая узнала о решении за минуты до публикации, провела звонок со всем Белым домом после объявления Байдена, в котором призвала всех сконцентрироваться на защите вице-президента Камалы Харрис и поддержке ее кандидатуры, пишет телеканал.Она также сказала сотрудникам, что они не сделали ничего предосудительного, когда до последнего уверяли общественность, что Байден не уходит, сообщает CNN cо ccылкой на источники.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html
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джо байден, в мире, выборы президента сша — 2024, сша, камала харрис
Джо Байден, В мире, Выборы президента США — 2024, США, Камала Харрис
СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше

СМИ: многие в команде Байдена узнали о решении не избираться раньше публикации

© AP Photo / Alex BrandonДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена и его команда в Белом доме узнали о его решении выйти из президентской гонки незадолго до публикации соответствущего заявления, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Трамп выгнал Байдена из Белого дома
Вчера, 22:50
"По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Джо Байден проинформировал руководство предвыборного штаба и команду Белого дома о том, что он выйдет из президентской гонки, незадолго до того, как было опубликовано письмо. Чиновник сообщил, что президент Джо Байден размышлял об этом последние пару дней", - сообщил телеканал.
Так, как утверждается, самые высокопоставленные члены команды узнали о решении почти за минуту до официальной публикации, в то время как другие узнали уже из соцсетей.
В то же время его старший советник Анита Данн, которая узнала о решении за минуты до публикации, провела звонок со всем Белым домом после объявления Байдена, в котором призвала всех сконцентрироваться на защите вице-президента Камалы Харрис и поддержке ее кандидатуры, пишет телеканал.
Она также сказала сотрудникам, что они не сделали ничего предосудительного, когда до последнего уверяли общественность, что Байден не уходит, сообщает CNN cо ccылкой на источники.
Президент США Джо Байден возвращается в Белый дом для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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