https://ria.ru/20240721/bayden-1961091951.html

СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше

СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше - РИА Новости, 22.07.2024

СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше

Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена и его команда в Белом доме узнали о его решении выйти из президентской РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-21T22:09

2024-07-21T22:09

2024-07-22T00:23

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена и его команда в Белом доме узнали о его решении выйти из президентской гонки незадолго до публикации соответствущего заявления, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис."По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Джо Байден проинформировал руководство предвыборного штаба и команду Белого дома о том, что он выйдет из президентской гонки, незадолго до того, как было опубликовано письмо. Чиновник сообщил, что президент Джо Байден размышлял об этом последние пару дней", - сообщил телеканал.Так, как утверждается, самые высокопоставленные члены команды узнали о решении почти за минуту до официальной публикации, в то время как другие узнали уже из соцсетей.В то же время его старший советник Анита Данн, которая узнала о решении за минуты до публикации, провела звонок со всем Белым домом после объявления Байдена, в котором призвала всех сконцентрироваться на защите вице-президента Камалы Харрис и поддержке ее кандидатуры, пишет телеканал.Она также сказала сотрудникам, что они не сделали ничего предосудительного, когда до последнего уверяли общественность, что Байден не уходит, сообщает CNN cо ccылкой на источники.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html

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джо байден, в мире, выборы президента сша — 2024, сша, камала харрис