https://ria.ru/20240721/bayden-1961091951.html
СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше
СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше
Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена и его команда в Белом доме узнали о его решении выйти из президентской РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-21T22:09
2024-07-21T22:09
2024-07-22T00:23
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена и его команда в Белом доме узнали о его решении выйти из президентской гонки незадолго до публикации соответствущего заявления, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис."По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Джо Байден проинформировал руководство предвыборного штаба и команду Белого дома о том, что он выйдет из президентской гонки, незадолго до того, как было опубликовано письмо. Чиновник сообщил, что президент Джо Байден размышлял об этом последние пару дней", - сообщил телеканал.Так, как утверждается, самые высокопоставленные члены команды узнали о решении почти за минуту до официальной публикации, в то время как другие узнали уже из соцсетей.В то же время его старший советник Анита Данн, которая узнала о решении за минуты до публикации, провела звонок со всем Белым домом после объявления Байдена, в котором призвала всех сконцентрироваться на защите вице-президента Камалы Харрис и поддержке ее кандидатуры, пишет телеканал.Она также сказала сотрудникам, что они не сделали ничего предосудительного, когда до последнего уверяли общественность, что Байден не уходит, сообщает CNN cо ccылкой на источники.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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джо байден, в мире, выборы президента сша — 2024, сша, камала харрис
Джо Байден, В мире, Выборы президента США — 2024, США, Камала Харрис
СМИ: многие в команде Байдена узнали о его решении не избираться раньше
СМИ: многие в команде Байдена узнали о решении не избираться раньше публикации
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости.
Высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена и его команда в Белом доме узнали о его решении выйти из президентской гонки незадолго до публикации соответствущего заявления, сообщил телеканал CNN
, ссылаясь на источники.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис
.
"По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, президент Джо Байден проинформировал руководство предвыборного штаба и команду Белого дома о том, что он выйдет из президентской гонки, незадолго до того, как было опубликовано письмо. Чиновник сообщил, что президент Джо Байден размышлял об этом последние пару дней", - сообщил телеканал.
Так, как утверждается, самые высокопоставленные члены команды узнали о решении почти за минуту до официальной публикации, в то время как другие узнали уже из соцсетей.
В то же время его старший советник Анита Данн, которая узнала о решении за минуты до публикации, провела звонок со всем Белым домом после объявления Байдена, в котором призвала всех сконцентрироваться на защите вице-президента Камалы Харрис и поддержке ее кандидатуры, пишет телеканал.
Она также сказала сотрудникам, что они не сделали ничего предосудительного, когда до последнего уверяли общественность, что Байден не уходит, сообщает CNN cо ccылкой на источники.