Рейтинг@Mail.ru
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/bayden-1961089985.html
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД - РИА Новости, 21.07.2024
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД
Президента США Джо Байдена по завершению президентского срока должен ждать военный трибунал за действия последних лет, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:49
2024-07-21T21:49
в мире
сша
джо байден
султан хамзаев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119955_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1eca8690dfa2780ff0ec2277d05f63d8.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена по завершению президентского срока должен ждать военный трибунал за действия последних лет, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе. "Считаю, что по завершении президентского срока Байдена его должен ждать суд. Международный военный трибунал за развязанные военные действия последних лет", - сказал он РИА Новости. Депутат уверен, что Байден запомнится тем, кто в попытке узурпировать власть, разбил даже "витринные" демократические устои США. А политика действующего президента США, по словам Хамзаева, это лучшее олицитворение проигрыша партии агрессивных воинствующих русофобов. "Более того, он умудрился истощить Демократическую партию до того, что крупные финансовые игроки в ультимативной форме поставили условие: либо мы, либо Байден", - отметил парламентарий.
https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html
https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119955_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_75dee66e4ae14ee25f2a151f54f29092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, султан хамзаев, госдума рф
В мире, США, Джо Байден, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД

Депутат Хамзаев: Байдена должен ждать военный трибунал после президентства

© AP Photo / Gerald HerbertДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена по завершению президентского срока должен ждать военный трибунал за действия последних лет, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Захарова обратила внимание на одну деталь в заявлении Байдена
Вчера, 21:25
"Считаю, что по завершении президентского срока Байдена его должен ждать суд. Международный военный трибунал за развязанные военные действия последних лет", - сказал он РИА Новости.
Депутат уверен, что Байден запомнится тем, кто в попытке узурпировать власть, разбил даже "витринные" демократические устои США. А политика действующего президента США, по словам Хамзаева, это лучшее олицитворение проигрыша партии агрессивных воинствующих русофобов.
"Более того, он умудрился истощить Демократическую партию до того, что крупные финансовые игроки в ультимативной форме поставили условие: либо мы, либо Байден", - отметил парламентарий.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Биография Джо Байдена
Вчера, 21:02
 
В миреСШАДжо БайденСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала