https://ria.ru/20240721/bayden-1961089985.html

Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД

Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД - РИА Новости, 21.07.2024

Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД

Президента США Джо Байдена по завершению президентского срока должен ждать военный трибунал за действия последних лет, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:49

2024-07-21T21:49

2024-07-21T21:49

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джо байден

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена по завершению президентского срока должен ждать военный трибунал за действия последних лет, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе. "Считаю, что по завершении президентского срока Байдена его должен ждать суд. Международный военный трибунал за развязанные военные действия последних лет", - сказал он РИА Новости. Депутат уверен, что Байден запомнится тем, кто в попытке узурпировать власть, разбил даже "витринные" демократические устои США. А политика действующего президента США, по словам Хамзаева, это лучшее олицитворение проигрыша партии агрессивных воинствующих русофобов. "Более того, он умудрился истощить Демократическую партию до того, что крупные финансовые игроки в ультимативной форме поставили условие: либо мы, либо Байден", - отметил парламентарий.

https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html

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в мире, сша, джо байден, султан хамзаев, госдума рф