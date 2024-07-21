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Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД - РИА Новости, 21.07.2024
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД
Президента США Джо Байдена по завершению президентского срока должен ждать военный трибунал за действия последних лет, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:49
2024-07-21T21:49
2024-07-21T21:49
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена по завершению президентского срока должен ждать военный трибунал за действия последних лет, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе. "Считаю, что по завершении президентского срока Байдена его должен ждать суд. Международный военный трибунал за развязанные военные действия последних лет", - сказал он РИА Новости. Депутат уверен, что Байден запомнится тем, кто в попытке узурпировать власть, разбил даже "витринные" демократические устои США. А политика действующего президента США, по словам Хамзаева, это лучшее олицитворение проигрыша партии агрессивных воинствующих русофобов. "Более того, он умудрился истощить Демократическую партию до того, что крупные финансовые игроки в ультимативной форме поставили условие: либо мы, либо Байден", - отметил парламентарий.
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в мире, сша, джо байден, султан хамзаев, госдума рф
В мире, США, Джо Байден, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД
Депутат Хамзаев: Байдена должен ждать военный трибунал после президентства
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президента США Джо Байдена по завершению президентского срока должен ждать военный трибунал за действия последних лет, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Джо Байден заявил в воскресенье о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. Он обещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.
"Считаю, что по завершении президентского срока Байдена его должен ждать суд. Международный военный трибунал за развязанные военные действия последних лет", - сказал он РИА Новости.
Депутат уверен, что Байден запомнится тем, кто в попытке узурпировать власть, разбил даже "витринные" демократические устои США
. А политика действующего президента США, по словам Хамзаева, это лучшее олицитворение проигрыша партии агрессивных воинствующих русофобов.
"Более того, он умудрился истощить Демократическую партию до того, что крупные финансовые игроки в ультимативной форме поставили условие: либо мы, либо Байден", - отметил парламентарий.