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Спикер палаты представителей призвал Байдена немедленно уйти в отставку
Спикер палаты представителей призвал Байдена немедленно уйти в отставку - РИА Новости, 21.07.2024
Спикер палаты представителей призвал Байдена немедленно уйти в отставку
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после решения президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки призвал его также покинуть пост... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:43
2024-07-21T21:43
2024-07-21T21:57
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после решения президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки призвал его также покинуть пост главы государства."Если Джо Байден не достоин баллотироваться на пост президента, то он не достоин и занимать пост президента. Он должен немедленно уйти в отставку", - говорится в обнародованном в воскресенье заявлении высокопоставленного конгрессмена.По мнению Джонсона, перспективы демократов на ноябрьских выборах не улучшатся в случае, если Байден уступит место вице-президенту Камале Харрис, которая является "соучастницей провальной политики" действующей администрации."Фактически, она является соавтором катастрофических политических провалов в администрации Байдена", - указал спикер Палаты представителей США.Джонсон также призвал "противников США за рубежом" помнить, что американские военные и народ "полностью привержены защите интересов страны, независимо от происходящего в Белом доме хаоса".
https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html
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в мире, джо байден, сша, камала харрис, майк джонсон, выборы президента сша — 2024
В мире, Джо Байден, США, Камала Харрис, Майк Джонсон, Выборы президента США — 2024
Спикер палаты представителей призвал Байдена немедленно уйти в отставку
Спикер палаты представителей Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после решения президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки призвал его также покинуть пост главы государства.
"Если Джо Байден не достоин баллотироваться на пост президента, то он не достоин и занимать пост президента. Он должен немедленно уйти в отставку", - говорится в обнародованном в воскресенье заявлении высокопоставленного конгрессмена.
По мнению Джонсона, перспективы демократов на ноябрьских выборах не улучшатся в случае, если Байден уступит место вице-президенту Камале Харрис
, которая является "соучастницей провальной политики" действующей администрации.
"Фактически, она является соавтором катастрофических политических провалов в администрации Байдена", - указал спикер Палаты представителей США.
Джонсон также призвал "противников США за рубежом" помнить, что американские военные и народ "полностью привержены защите интересов страны, независимо от происходящего в Белом доме хаоса".