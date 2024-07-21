https://ria.ru/20240721/bayden-1961073763.html

В конгрессе призвали к голосованию о доверии Байдену как кандидату

В конгрессе призвали к голосованию о доверии Байдену как кандидату - РИА Новости, 21.07.2024

В конгрессе призвали к голосованию о доверии Байдену как кандидату

Член палаты представителей США Дин Филлипс заявил, что конгрессмены-демократы должны провести голосование о доверии президенту Джо Байдену как кандидату от... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:16

2024-07-21T19:16

2024-07-21T19:17

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Дин Филлипс заявил, что конгрессмены-демократы должны провести голосование о доверии президенту Джо Байдену как кандидату от Демократической партии на выборах. "Демократы Палаты представителей и Сената, напрямую избранные избирателями по всей стране, должны немедленно провести голосование о доверии и поделиться его результатами непосредственно с Байденом", - написал Филлипс в статье для газеты Wall Street Journal. Он отметил, что голосование может быть тайным, потому что многие демократы боятся публично выступить со своим мнением из-за страха перед политическим возмездием. Филлипс подчеркнул, что если победит "недоверие", то Байден должен будет выйти из гонки. На сегодняшний день уже 37 членов демократической партии в конгрессе США публично призвали Байден выйти из гонки на фоне провального выступления Байдена на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у Демократической партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024