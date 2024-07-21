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В конгрессе призвали к голосованию о доверии Байдену как кандидату - РИА Новости, 21.07.2024
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19:16 21.07.2024 (обновлено: 19:17 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/bayden-1961073763.html
В конгрессе призвали к голосованию о доверии Байдену как кандидату
В конгрессе призвали к голосованию о доверии Байдену как кандидату - РИА Новости, 21.07.2024
В конгрессе призвали к голосованию о доверии Байдену как кандидату
Член палаты представителей США Дин Филлипс заявил, что конгрессмены-демократы должны провести голосование о доверии президенту Джо Байдену как кандидату от... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:16
2024-07-21T19:17
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Дин Филлипс заявил, что конгрессмены-демократы должны провести голосование о доверии президенту Джо Байдену как кандидату от Демократической партии на выборах. "Демократы Палаты представителей и Сената, напрямую избранные избирателями по всей стране, должны немедленно провести голосование о доверии и поделиться его результатами непосредственно с Байденом", - написал Филлипс в статье для газеты Wall Street Journal. Он отметил, что голосование может быть тайным, потому что многие демократы боятся публично выступить со своим мнением из-за страха перед политическим возмездием. Филлипс подчеркнул, что если победит "недоверие", то Байден должен будет выйти из гонки. На сегодняшний день уже 37 членов демократической партии в конгрессе США публично призвали Байден выйти из гонки на фоне провального выступления Байдена на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у Демократической партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В конгрессе призвали к голосованию о доверии Байдену как кандидату

Член палаты представителей призвал к голосованию о доверии Байдену как кандидату

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Дин Филлипс заявил, что конгрессмены-демократы должны провести голосование о доверии президенту Джо Байдену как кандидату от Демократической партии на выборах.
"Демократы Палаты представителей и Сената, напрямую избранные избирателями по всей стране, должны немедленно провести голосование о доверии и поделиться его результатами непосредственно с Байденом", - написал Филлипс в статье для газеты Wall Street Journal.
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Он отметил, что голосование может быть тайным, потому что многие демократы боятся публично выступить со своим мнением из-за страха перед политическим возмездием.
Филлипс подчеркнул, что если победит "недоверие", то Байден должен будет выйти из гонки.
На сегодняшний день уже 37 членов демократической партии в конгрессе США публично призвали Байден выйти из гонки на фоне провального выступления Байдена на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.
Теоретически такая возможность у Демократической партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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