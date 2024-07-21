https://ria.ru/20240721/bayden-1961069314.html

Байден обвинил Обаму в проведении кампании против него, пишут СМИ

Байден обвинил Обаму в проведении кампании против него, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024

Байден обвинил Обаму в проведении кампании против него, пишут СМИ

Президент США Джо Байден считает, что Барак Обама организует кампанию против его выдвижения, пишет газета New York Times. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:44

2024-07-21T18:44

2024-07-21T20:02

в мире

сша

джо байден

чикаго

нэнси пелоси

выборы президента сша — 2024

барак обама

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Барак Обама организует кампанию против его выдвижения, пишет газета New York Times."Болеющий ковидом и брошенный союзниками Байден пришел в ярость. <...> Он все больше возмущается из-за, как он считает, кампании по вытеснению его из предвыборной гонки. Его разочаровали люди, которых он считал близкими, включая своего бывшего товарища по предвыборной гонке Барака Обаму", — говорится в публикации.Глава Белого дома полагает, что кто-то координирует утечки в СМИ о его возможном снятии с выборов, чтобы вынудить сделать это. Так, главным зачинщиком Байден считает бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, но также злится и на Обаму, видя в нем закулисного кукловода, указывается в статье.В Вашингтоне на протяжении поколений еще никогда не видели ничего подобного тем трениям, которые происходят сейчас между действующим главой государства и лидерами Демократической партии, резюмировалось в материале.После провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис.Теоретически у демпартии будет такая возможность на съезде в августе, но на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно, если только он сам не откажется от участия. Байден ранее заявлял, что намерен идти до конца, поскольку "нет кандидатов лучше, чем он". Тем не менее СМИ пишут, что американский лидер объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.В этом случае процедура выбора нового претендента будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует. Это означает, что на съезде демократов в Чикаго номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.

https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html

https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

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в мире, сша, джо байден, чикаго, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024, барак обама