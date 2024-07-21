https://ria.ru/20240721/bayden-1961066170.html

Беспартийный сенатор призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Беспартийный сенатор призвал Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024

Беспартийный сенатор призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния и бывший демократ Джо Манчин в воскресенье присоединился к растущему количеству конгрессменов,... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:26

2024-07-21T18:26

2024-07-21T18:26

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западная виргиния

джо байден

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния и бывший демократ Джо Манчин в воскресенье присоединился к растущему количеству конгрессменов, призывающих кандидата от демократов и действующего президента США Джо Байдена выйти из гонки. "С тяжелым сердцем, я пришел к решению, что, по моему мнению, пришло время передать эстафету новому поколению", - заявил Манчин телеканалу CNN, говоря о Байдене. На сегодняшний день уже 37 членов демократической партии в конгрессе США публично призвали Байден выйти из гонки на фоне провального выступления Байдена на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у Демократической партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

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в мире, сша, западная виргиния, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024