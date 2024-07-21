https://ria.ru/20240721/bayden-1961066170.html
Беспартийный сенатор призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Беспартийный сенатор призвал Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Беспартийный сенатор призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния и бывший демократ Джо Манчин в воскресенье присоединился к растущему количеству конгрессменов,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:26
2024-07-21T18:26
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния и бывший демократ Джо Манчин в воскресенье присоединился к растущему количеству конгрессменов, призывающих кандидата от демократов и действующего президента США Джо Байдена выйти из гонки. "С тяжелым сердцем, я пришел к решению, что, по моему мнению, пришло время передать эстафету новому поколению", - заявил Манчин телеканалу CNN, говоря о Байдене. На сегодняшний день уже 37 членов демократической партии в конгрессе США публично призвали Байден выйти из гонки на фоне провального выступления Байдена на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у Демократической партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html
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в мире, сша, западная виргиния, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Западная Виргиния, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Беспартийный сенатор призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
Беспартийный сенатор Манчин призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния и бывший демократ Джо Манчин в воскресенье присоединился к растущему количеству конгрессменов, призывающих кандидата от демократов и действующего президента США Джо Байдена выйти из гонки.
"С тяжелым сердцем, я пришел к решению, что, по моему мнению, пришло время передать эстафету новому поколению", - заявил Манчин телеканалу CNN, говоря о Байдене.
На сегодняшний день уже 37 членов демократической партии в конгрессе США публично призвали Байден выйти из гонки на фоне провального выступления Байдена на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.
Теоретически такая возможность у Демократической партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.