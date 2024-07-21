Слуцкий: Байден запомнится, как спонсор террористического режима на Украине
Слуцкий: Байден запомнится, как главный спонсор террористического режима Киева
© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине, именно его администрация фактически развязала кровавый украинский конфликт, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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"Что касается фигуры Байдена, то он войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине. Именно администрация Байдена фактически развязала кровавый украинский конфликт и поставила Европу, если не весь мир, на грань Третьей мировой войны и спровоцировала мировой кризис безопасности. Благодаря многолетней политике навязывания американской гегемонии под прикрытием евроатлантической солидарности европейские страны фактически оказались лишены суверенитета и права на соблюдение национальных интересов", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что решение Байдена выйти из президентской гонки и не выдвигать свою кандидатуру на фоне очевидной всему миру деградации когнитивных функций не удивляет.
"Насколько этот шаг повысит предвыборные преимущества демократов предсказывать рано. Все будет зависеть от того, кого решат выдвинуть в соперники Трампу. Но республиканцы, безусловно, чувствуют пока себя увереннее", - подчеркнул Слуцкий.