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Слуцкий: Байден запомнится, как спонсор террористического режима на Украине - РИА Новости, 21.07.2024
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22:50 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/bayden--1961095210.html
Слуцкий: Байден запомнится, как спонсор террористического режима на Украине
Слуцкий: Байден запомнится, как спонсор террористического режима на Украине - РИА Новости, 21.07.2024
Слуцкий: Байден запомнится, как спонсор террористического режима на Украине
Президент США Джо Байден войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине, именно его администрация фактически развязала кровавый... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:50
2024-07-21T22:50
в мире
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джо байден
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине, именно его администрация фактически развязала кровавый украинский конфликт, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Что касается фигуры Байдена, то он войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине. Именно администрация Байдена фактически развязала кровавый украинский конфликт и поставила Европу, если не весь мир, на грань Третьей мировой войны и спровоцировала мировой кризис безопасности. Благодаря многолетней политике навязывания американской гегемонии под прикрытием евроатлантической солидарности европейские страны фактически оказались лишены суверенитета и права на соблюдение национальных интересов", - сказал Слуцкий. Он отметил, что решение Байдена выйти из президентской гонки и не выдвигать свою кандидатуру на фоне очевидной всему миру деградации когнитивных функций не удивляет. "Насколько этот шаг повысит предвыборные преимущества демократов предсказывать рано. Все будет зависеть от того, кого решат выдвинуть в соперники Трампу. Но республиканцы, безусловно, чувствуют пока себя увереннее", - подчеркнул Слуцкий.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, украина, сша, европа, джо байден, леонид слуцкий (политик), камала харрис, госдума рф, лдпр
В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден, Леонид Слуцкий (политик), Камала Харрис, Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий: Байден запомнится, как спонсор террористического режима на Украине

Слуцкий: Байден запомнится, как главный спонсор террористического режима Киева

© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине, именно его администрация фактически развязала кровавый украинский конфликт, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Трамп выгнал Байдена из Белого дома
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"Что касается фигуры Байдена, то он войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине. Именно администрация Байдена фактически развязала кровавый украинский конфликт и поставила Европу, если не весь мир, на грань Третьей мировой войны и спровоцировала мировой кризис безопасности. Благодаря многолетней политике навязывания американской гегемонии под прикрытием евроатлантической солидарности европейские страны фактически оказались лишены суверенитета и права на соблюдение национальных интересов", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что решение Байдена выйти из президентской гонки и не выдвигать свою кандидатуру на фоне очевидной всему миру деградации когнитивных функций не удивляет.
"Насколько этот шаг повысит предвыборные преимущества демократов предсказывать рано. Все будет зависеть от того, кого решат выдвинуть в соперники Трампу. Но республиканцы, безусловно, чувствуют пока себя увереннее", - подчеркнул Слуцкий.
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В миреУкраинаСШАЕвропаДжо БайденЛеонид Слуцкий (политик)Камала ХаррисГосдума РФЛДПР
 
 
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