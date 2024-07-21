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Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп - РИА Новости, 21.07.2024
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22:47 21.07.2024 (обновлено: 22:54 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/bayden--1961094933.html
Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп
Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп - РИА Новости, 21.07.2024
Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп
Действующий лидер США Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку, заявил бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:47
2024-07-21T22:54
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку, заявил бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали всё, что могли, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки", - говорится в обращении Трампа, распространенном через смс-рассылку.
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в мире, америка, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Америка, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп

Экс-президент США Трамп: Байден с полным позором покинул предвыборную гонку

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку, заявил бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали всё, что могли, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки", - говорится в обращении Трампа, распространенном через смс-рассылку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Трамп выгнал Байдена из Белого дома
Вчера, 22:50
 
В миреАмерикаСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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