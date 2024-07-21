https://ria.ru/20240721/bayden--1961094933.html

Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп

Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп - РИА Новости, 21.07.2024

Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп

Действующий лидер США Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку, заявил бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:47

2024-07-21T22:47

2024-07-21T22:54

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку, заявил бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче."Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали всё, что могли, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки", - говорится в обращении Трампа, распространенном через смс-рассылку.

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в мире, америка, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024