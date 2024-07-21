https://ria.ru/20240721/bayden--1961093208.html

По заявлению не определить, что Байден принял решение сам, заявили в МИД

По заявлению не определить, что Байден принял решение сам, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2024

По заявлению не определить, что Байден принял решение сам, заявили в МИД

Президент США Джо Байден лично не объявил о выходе из предвыборной гонки, от его лица просто опубликовано соответствующее заявление, и нельзя сказать, принял ли РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:31

2024-07-21T22:31

2024-07-21T22:52

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден лично не объявил о выходе из предвыборной гонки, от его лица просто опубликовано соответствующее заявление, и нельзя сказать, принял ли он решение сам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То решение, которое было принято, посмотрите, до чего нас с вами довела так называемая американская демократия: ведь мы с вами даже не можем сказать, принято оно было Байденом, или принято оно было за Байдена. Сейчас весь мир работает с тем документом, который был опубликован от его имени, но, согласитесь, это не было устное заявление, это не было голосовое заявление это не было заявление, сделанное в присутствии журналистов", - сказала Захарова в эфире "Соловьев LIVE".Она также выразила уверенность в том, что заявление об отказе от участия в выборах писал не сам президент США. Также, по словам Захаровой, все еще никому не понятно, читал ли вообще Байден опубликованный от его лица документ."Хочется надеяться, что читал, или, по крайней мере, его супруга (первая леди Джилл Байден - ред.) ему на пальцах это объяснила, как она объясняла ему многие годы, куда идти, что предпринимать в следующую минуту, что нужно говорить или не говорить", - добавила официальный представитель МИД.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, россия, сша, джо байден, мария захарова, камала харрис, выборы президента сша — 2024