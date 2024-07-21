https://ria.ru/20240721/bayden--1961084379.html

Байден намерен остаться президентом до конца срока

Байден намерен остаться президентом до конца срока - РИА Новости, 21.07.2024

Байден намерен остаться президентом до конца срока

Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что намерен дослужить свой текущий срок до конца, несмотря на выход из предвыборной гонки. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:54

2024-07-21T20:54

2024-07-21T21:10

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что намерен дослужить свой текущий срок до конца, несмотря на выход из предвыборной гонки."Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока", - написал Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях.

https://ria.ru/20240721/biden-1961085949.html

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