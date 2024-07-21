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Байден намерен остаться президентом до конца срока - РИА Новости, 21.07.2024
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20:54 21.07.2024 (обновлено: 21:10 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/bayden--1961084379.html
Байден намерен остаться президентом до конца срока
Байден намерен остаться президентом до конца срока - РИА Новости, 21.07.2024
Байден намерен остаться президентом до конца срока
Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что намерен дослужить свой текущий срок до конца, несмотря на выход из предвыборной гонки. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:54
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что намерен дослужить свой текущий срок до конца, несмотря на выход из предвыборной гонки."Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока", - написал Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях.
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в мире, джо байден, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Джо Байден, США, Выборы президента США — 2024
Байден намерен остаться президентом до конца срока

Джо Байден несмотря на выход из гонки, останется президентом до конца срока

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден заявил в воскресенье о том, что намерен дослужить свой текущий срок до конца, несмотря на выход из предвыборной гонки.
"Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока", - написал Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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